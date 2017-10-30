На таможне в Приамурье поймали китайца в «золотых ботинках»

Золото стоимостью свыше 8,6 млн рублей пытался незаконно вывезти через Благовещенскую таможню житель Китая.
В вырезанных углублениях подошвы ботинок гражданина Китая, задержанного на Благовещенской таможне, нашли четыре слитка желтого металла. По заключению экспертов, слитки содержали золото, весом не менее 3 кг 680 граммов, общей стоимостью более 8,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда».
Это уже не первый случай в Амурской области, когда таможенники ловят китайцев в «золотых ботинках». В конце августа у выезжавшего на родину гражданина КНР под стельками было обнаружено 2 кг золота стоимостью 4,8 млн рублей, сообщает «Интерфакс».
Это уже не первый случай в Амурской области, когда таможенники ловят китайцев в «золотых ботинках». В конце августа у выезжавшего на родину гражданина КНР под стельками было обнаружено 2 кг золота стоимостью 4,8 млн рублей, сообщает «Интерфакс».
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