В Мексике неизвестные расстреляли людей во время футбольного матча

Как передают мексиканские СМИ, четверо вооруженных бандитов открыли огонь по зрителям и игрокам любительского футбольного матча в городе Чильпансинго. На игру местные жители пришли целыми семьями. Тяжелейшие ранения получили три человека, двое из них скончались, еще один находится в реанимации в критическом состоянии.Бандиты скрылись. Полиция ведет поиски преступников, но никакой информации о них пока нет.Мексиканский штат Герреро является лидером по числу умышленных убийств и самым опасным регионом страны. С января по сентябрь в этом штате было зарегистрировано 1,72 тысячи умышленных убийств. Эскалация насилия связана с войной преступных группировок за контроль над транзитом наркотиков в США.