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    В Мексике неизвестные расстреляли людей во время футбольного матча

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    • Кадр из видео Quadratin Guerrero / youtube.com
    В Мексике неизвестные расстреляли людей во время футбольного матча

    В Мексике неизвестные расстреляли людей во время футбольного матча

    В Мексике неизвестные расстреляли людей во время футбольного матча
  • Кадр из видео Quadratin Guerrero / youtube.com

    • Не менее двух человек погибли в мексиканском штате Герреро, где вооруженные люди открыли огонь во время футбольного матча.

    Как передают мексиканские СМИ, четверо вооруженных бандитов открыли огонь по зрителям и игрокам любительского футбольного матча в городе Чильпансинго. На игру местные жители пришли целыми семьями. Тяжелейшие ранения получили три человека, двое из них скончались, еще один находится в реанимации в критическом состоянии.

    Бандиты скрылись. Полиция ведет поиски преступников, но никакой информации о них пока нет.

    Мексиканский штат Герреро является лидером по числу умышленных убийств и самым опасным регионом страны. С января по сентябрь в этом штате было зарегистрировано 1,72 тысячи умышленных убийств. Эскалация насилия связана с войной преступных группировок за контроль над транзитом наркотиков в США.

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