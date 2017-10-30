Главком ВМС рассказал о новых кораблях Черноморского флота

Черноморский флот РФ до конца года получит два новых корабля с высокоточным оружием.
Черноморский флот России в этом году получит еще два корабля, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр». Об этом рассказал главком ВМФ России.
Владимир Королёв, главком ВМФ России, адмирал: «До конца года ЧФ получит в свой состав третий фрегат проекта 11356 „Адмирал Макаров“» и очередной малый ракетный корабль «Вышний Волочёк».
По словам главкома, серия именно этих патрульных кораблей строится для Черноморского флота. Королев уверен, что возможности новых кораблей будут наиболее востребованы в операционной зоне ответственности Черноморского флота. Сторожевик «Адмирал Макаров» уже прошел испытания, напоминает «Интерфакс».
Владимир Королёв, главком ВМФ России, адмирал: «До конца года ЧФ получит в свой состав третий фрегат проекта 11356 „Адмирал Макаров“» и очередной малый ракетный корабль «Вышний Волочёк».
По словам главкома, серия именно этих патрульных кораблей строится для Черноморского флота. Королев уверен, что возможности новых кораблей будут наиболее востребованы в операционной зоне ответственности Черноморского флота. Сторожевик «Адмирал Макаров» уже прошел испытания, напоминает «Интерфакс».
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