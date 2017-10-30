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Судебный детектив

    Главком ВМС рассказал о новых кораблях Черноморского флота

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    • Фото: korabli.eu
    Главком ВМС рассказал о новых кораблях Черноморского флота

    Главком ВМС рассказал о новых кораблях Черноморского флота

    Главком ВМС рассказал о новых кораблях Черноморского флота
  • Фото: korabli.eu

    • Черноморский флот РФ до конца года получит два новых корабля с высокоточным оружием.

    Черноморский флот России в этом году получит еще два корабля, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр». Об этом рассказал главком ВМФ России.

    Владимир Королёв, главком ВМФ России, адмирал: «До конца года ЧФ получит в свой состав третий фрегат проекта 11356 „Адмирал Макаров“» и очередной малый ракетный корабль «Вышний Волочёк».

    По словам главкома, серия именно этих патрульных кораблей строится для Черноморского флота. Королев уверен, что возможности новых кораблей будут наиболее востребованы в операционной зоне ответственности Черноморского флота. Сторожевик «Адмирал Макаров» уже прошел испытания, напоминает «Интерфакс».

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