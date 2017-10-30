В Татарстане опрокинулся нефтевоз, произошла утечка

Около 400 литров нефти вылилось из опрокинувшегося нефтевоза на северо-востоке Татарстана.

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Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Республике Татарстан: «В результате опрокидывания „КамАЗа“ с полуприцепом-цистерной, груженой сырой нефтью, пострадал водитель грузового автомобиля „КамАЗ“. Мужчину доставили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов».



По информации МЧС, в Тукаевском районе Татарстана произошел разлив 400 литров нефти. Спасатели блокировали повреждения в цистерне и остановили утечку. В МЧС сообщили, что образовалось нефтяное пятно размером 3х5 метров, угрозы загрязнения водоемов нет.

