В США автомобиль протаранил карету с детьми

Не менее троих детей стали жертвами ДТП с участием прогулочной кареты и пикапа в американском штате Мичиган.
Как передает телеканал Fox News со ссылкой на полицию, в результате дорожно-транспортного происшествия в американском городе Шеридан погибли трое детей. Несшийся на огромной скорости по трассе пикап протаранил прогулочную карету, в которой находились 9 человек. Погибли школьники в возрасте 7, 9 и 12 лет. Еще шестерых пострадавших, в числе которых также есть дети, отправили в больницу. Врачи сообщили, что они сейчас в реанимации в критическом состоянии.
Водитель пикапа не пострадал. Он сотрудничает с полицией и дает показания. В полиции сообщили, что водитель был трезв и не употреблял наркотические вещества.
Водитель пикапа не пострадал. Он сотрудничает с полицией и дает показания. В полиции сообщили, что водитель был трезв и не употреблял наркотические вещества.
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