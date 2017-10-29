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Звезды сошлись

    Нападение на военную часть под Одессой оказалось «обычным строительным процессом»

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    Нападение на военную часть под Одессой оказалось «обычным строительным процессом»

    Нападение на военную часть под Одессой оказалось «обычным строительным процессом»

    В полиции Одесской области опровергают официальное заявление Вооруженных сил Украины о рейдерском захвате воинской части под Одессой и утверждают, что на место приехали обычные строители и начали работы возле территории военной базы, а не на ней.

    В полиции Одесской области сначала подтвердили, что действительно получали сообщение о рейдерском захвате территории воинской части, однако, выехав на место, обнаружили, что речь идет о строительных работах, передает канал «112 Украина».

    Руслан Форостяк, советник главы Национальной полиции в Одесской области: «Строительные работы, о которых идет речь, проходят на прилегающих к военной части территории, то есть за ее границами. У застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления».

    Обследовав камеры и изучив материалы, полицейские выяснили, что никаких людей в балаклавах не было — приезжали обычные строители. «Обычный строительный процесс без насилия и „титушек“», — отметил Форостяк. Имущество, о вывозе которого заявили в воинской части, на самом деле оказалось строительным мусором. Это подтверждает и опубликованное местными СМИ видео с места событий.



    В полиции отметили, что земельный участок, прилегающий к части, давно делят между собой военные и бизнесмены. Недавно городские власти решили отдать землю под строительство гипермаркета.

    Ранее командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило в соцсетях о том, что 40 мужчин в балаклавах пытались захватить военный объект: сломали забор и похитили имущество.

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