Нападение на военную часть под Одессой оказалось «обычным строительным процессом»

В полиции Одесской области опровергают официальное заявление Вооруженных сил Украины о рейдерском захвате воинской части под Одессой и утверждают, что на место приехали обычные строители и начали работы возле территории военной базы, а не на ней.
В полиции Одесской области сначала подтвердили, что действительно получали сообщение о рейдерском захвате территории воинской части, однако, выехав на место, обнаружили, что речь идет о строительных работах, передает канал «112 Украина».
Руслан Форостяк, советник главы Национальной полиции в Одесской области: «Строительные работы, о которых идет речь, проходят на прилегающих к военной части территории, то есть за ее границами. У застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления».
Обследовав камеры и изучив материалы, полицейские выяснили, что никаких людей в балаклавах не было — приезжали обычные строители. «Обычный строительный процесс без насилия и „титушек“», — отметил Форостяк. Имущество, о вывозе которого заявили в воинской части, на самом деле оказалось строительным мусором. Это подтверждает и опубликованное местными СМИ видео с места событий.
В полиции отметили, что земельный участок, прилегающий к части, давно делят между собой военные и бизнесмены. Недавно городские власти решили отдать землю под строительство гипермаркета.
Ранее командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило в соцсетях о том, что 40 мужчин в балаклавах пытались захватить военный объект: сломали забор и похитили имущество.
Руслан Форостяк, советник главы Национальной полиции в Одесской области: «Строительные работы, о которых идет речь, проходят на прилегающих к военной части территории, то есть за ее границами. У застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления».
Обследовав камеры и изучив материалы, полицейские выяснили, что никаких людей в балаклавах не было — приезжали обычные строители. «Обычный строительный процесс без насилия и „титушек“», — отметил Форостяк. Имущество, о вывозе которого заявили в воинской части, на самом деле оказалось строительным мусором. Это подтверждает и опубликованное местными СМИ видео с места событий.
В полиции отметили, что земельный участок, прилегающий к части, давно делят между собой военные и бизнесмены. Недавно городские власти решили отдать землю под строительство гипермаркета.
Ранее командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило в соцсетях о том, что 40 мужчин в балаклавах пытались захватить военный объект: сломали забор и похитили имущество.
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