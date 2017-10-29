Опрос: больше половины американцев недовольны политикой Трампа

Около 58% граждан США высказали недовольство действиями Дональда Трампа на посту президента страны.
Такие данные показал опрос, проведенный газетой The Wall Street Journal и телеканалом NBC.
По результатам опроса, только 38% респондентов поддерживают работу Трампа. Это самый низкий показатель поддержки главы США с момента вступления в должность. Предыдущий минимум в 39% был зафиксирован в мае этого года.
Эксперты отметили, что больше всего нареканий вызвала у опрошенных проводимая Трампом реформа здравоохранения. Кроме того, люди недовольны мерами по ликвидации последствий ураганов и реакцией президента на проблему КНДР.
При этом среди демократов уровень недовольных политикой лидера США достиг целых 89%. Республиканцы же в большинстве по-прежнему одобряют работу Трампа — 81%, и лишь 17% из них высказывают недовольство.
По результатам опроса, только 38% респондентов поддерживают работу Трампа. Это самый низкий показатель поддержки главы США с момента вступления в должность. Предыдущий минимум в 39% был зафиксирован в мае этого года.
Эксперты отметили, что больше всего нареканий вызвала у опрошенных проводимая Трампом реформа здравоохранения. Кроме того, люди недовольны мерами по ликвидации последствий ураганов и реакцией президента на проблему КНДР.
При этом среди демократов уровень недовольных политикой лидера США достиг целых 89%. Республиканцы же в большинстве по-прежнему одобряют работу Трампа — 81%, и лишь 17% из них высказывают недовольство.
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