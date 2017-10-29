ЦРУ рассекретило донесение о «выжившем» Гитлере

Рассекреченный архивный документ ЦРУ возродил слухи о том, что Гитлер мог выжить и после войны бежать в Латинскую Америку.
ЦРУ рассекретило около трех тысяч документов, посвященных убийству президента США Джона Кеннеди, однако среди них нашлась и другая любопытная информация. Так, в одном из донесений некий агент под псевдонимом CIMELODY-3 сообщает, что его информатор контактировал с бывшим эсэсовцем Филиппом Ситроеном, который, в свою очередь, якобы встречался с Гитлером после войны.
Из текста документа: «Ситроен, будучи сотрудником Королевской голландской пароходной компании, утверждал, что контактировал с фюрером примерно раз в месяц во время командировок из Маракайбо в Колумбию».
В качестве подтверждения к докладу прилагается фотография, на которой Ситроен запечатлен рядом с человеком, похожим на Гитлера. Отмечается, что снимок сделан в Тунхе в 1954 году. Также Ситроен утверждал, что в 1955 году Гитлер переехал в Аргентину, после чего контакты между ними прервались, сообщает издание Sputnik Brasil.
Добавим, что до настоящего момента ЦРУ так и не удалось установить достоверность этой информации.
Из текста документа: «Ситроен, будучи сотрудником Королевской голландской пароходной компании, утверждал, что контактировал с фюрером примерно раз в месяц во время командировок из Маракайбо в Колумбию».
В качестве подтверждения к докладу прилагается фотография, на которой Ситроен запечатлен рядом с человеком, похожим на Гитлера. Отмечается, что снимок сделан в Тунхе в 1954 году. Также Ситроен утверждал, что в 1955 году Гитлер переехал в Аргентину, после чего контакты между ними прервались, сообщает издание Sputnik Brasil.
Добавим, что до настоящего момента ЦРУ так и не удалось установить достоверность этой информации.
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