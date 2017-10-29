Новые русские сенсации
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Новые русские сенсации

    ЦРУ рассекретило донесение о «выжившем» Гитлере

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    • Фото: cia.gov
    ЦРУ рассекретило донесение о «выжившем» Гитлере

    ЦРУ рассекретило донесение о «выжившем» Гитлере

    ЦРУ рассекретило донесение о «выжившем» Гитлере
  • Фото: cia.gov

    • Рассекреченный архивный документ ЦРУ возродил слухи о том, что Гитлер мог выжить и после войны бежать в Латинскую Америку.

    ЦРУ рассекретило около трех тысяч документов, посвященных убийству президента США Джона Кеннеди, однако среди них нашлась и другая любопытная информация. Так, в одном из донесений некий агент под псевдонимом CIMELODY-3 сообщает, что его информатор контактировал с бывшим эсэсовцем Филиппом Ситроеном, который, в свою очередь, якобы встречался с Гитлером после войны.

    Из текста документа: «Ситроен, будучи сотрудником Королевской голландской пароходной компании, утверждал, что контактировал с фюрером примерно раз в месяц во время командировок из Маракайбо в Колумбию».

    В качестве подтверждения к докладу прилагается фотография, на которой Ситроен запечатлен рядом с человеком, похожим на Гитлера. Отмечается, что снимок сделан в Тунхе в 1954 году. Также Ситроен утверждал, что в 1955 году Гитлер переехал в Аргентину, после чего контакты между ними прервались, сообщает издание Sputnik Brasil.

    Добавим, что до настоящего момента ЦРУ так и не удалось установить достоверность этой информации.

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