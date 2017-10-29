Застрявшего в окне вагона медведя убили копьем геологи

Якутские СМИ сообщили подробности инцидента с застрявшем в окошке вахтового вагончика медведя.
Застрявший в окне вахтовки медведь мертв. Как стало известно порталу YakutiaMedia, лесного зверя закололи самодельным копьем вернувшиеся на базу геологи.
Мужчины рассказали журналистам, что хищник съел все запасы в вагончике и попытался выбраться наружу через окно. Медведь был разъярен, и сотрудники базы приняли решение убить зверя самодельным оружием — привязанным к длинной палке ножом.
После этого тушу медведя зацепили тросами и вытащили из окна с помощью КамАЗа.
Ранее сообщалось, что медведя перед эвакуацией усыпили.
Мужчины рассказали журналистам, что хищник съел все запасы в вагончике и попытался выбраться наружу через окно. Медведь был разъярен, и сотрудники базы приняли решение убить зверя самодельным оружием — привязанным к длинной палке ножом.
После этого тушу медведя зацепили тросами и вытащили из окна с помощью КамАЗа.
Ранее сообщалось, что медведя перед эвакуацией усыпили.
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