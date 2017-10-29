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Новые русские сенсации

    Застрявшего в окне вагона медведя убили копьем геологи

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    • Фото: Главная дорога Тюмень / vk.com
    Застрявшего в окне вагона медведя убили копьем геологи

    Застрявшего в окне вагона медведя убили копьем геологи

    Застрявшего в окне вагона медведя убили копьем геологи
  • Фото: Главная дорога Тюмень / vk.com

    • Якутские СМИ сообщили подробности инцидента с застрявшем в окошке вахтового вагончика медведя.

    Застрявший в окне вахтовки медведь мертв. Как стало известно порталу YakutiaMedia, лесного зверя закололи самодельным копьем вернувшиеся на базу геологи.

    Мужчины рассказали журналистам, что хищник съел все запасы в вагончике и попытался выбраться наружу через окно. Медведь был разъярен, и сотрудники базы приняли решение убить зверя самодельным оружием — привязанным к длинной палке ножом.

    После этого тушу медведя зацепили тросами и вытащили из окна с помощью КамАЗа.

    смотретьМедведь застрял в окне вагона под Нижневартовском
    Медведь застрял в окне вагона под Нижневартовском
    Ранее сообщалось, что медведя перед эвакуацией усыпили.

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