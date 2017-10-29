Следствие вели…
ТВ-Эфир
Следствие вели…

    В Липецке ищут убийцу трехлетней девочки и ее матери

    1 комментарий
    • Фото: 48.мвд.рф
    В Липецке ищут убийцу трехлетней девочки и ее матери

    В Липецке ищут убийцу трехлетней девочки и ее матери

    В Липецке ищут убийцу трехлетней девочки и ее матери
  • Фото: 48.мвд.рф

    • В Липецке ищут 21-летнюю девушку, которую подозревают в убийстве подруги и ее трехлетней дочери.

    Тело 21-летней женщины и ее маленького ребенка было обнаружено накануне, 28 октября, в доме на улице Катукова.

    По данным следствия, в гости к молодой семье приехала подруга из города Грязи и осталась ночевать. Что именно произошло в квартире пока неизвестно. Как отмечает «Комсомольская правда», в момент трагедии сожитель погибшей был на работе.

    По подозрению в убийстве подруги и ребенка разыскивается 21-летняя Екатерина Вьюнченко. Приметы: рост 165–170 см. , среднего телосложения, волос темно-русый до плеч, одета: короткая коричневая матерчатая куртка, возможно темно-синие джинсы. Всех, кто видел подозреваемую, и знает, где она находится, просят незамедлительно обращаться по телефонам: 369–398, 369–536, 369–316, 8–904-684–34-18, 02 или в ближайшее отделение полиции.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru