В Липецке ищут убийцу трехлетней девочки и ее матери

В Липецке ищут
21-летнюю девушку, которую подозревают в убийстве подруги и ее трехлетней дочери.
Тело 21-летней женщины и ее маленького ребенка было обнаружено накануне, 28 октября, в доме на улице Катукова.
По данным следствия, в гости к молодой семье приехала подруга из города Грязи и осталась ночевать. Что именно произошло в квартире пока неизвестно. Как отмечает «Комсомольская правда», в момент трагедии сожитель погибшей был на работе.
По подозрению в убийстве подруги и ребенка разыскивается 21-летняя Екатерина Вьюнченко. Приметы: рост 165–170 см. , среднего телосложения, волос темно-русый до плеч, одета: короткая коричневая матерчатая куртка, возможно темно-синие джинсы. Всех, кто видел подозреваемую, и знает, где она находится, просят незамедлительно обращаться по телефонам: 369–398, 369–536, 369–316,
8–904-684–34-18, 02 или в ближайшее отделение полиции.
По данным следствия, в гости к молодой семье приехала подруга из города Грязи и осталась ночевать. Что именно произошло в квартире пока неизвестно. Как отмечает «Комсомольская правда», в момент трагедии сожитель погибшей был на работе.
По подозрению в убийстве подруги и ребенка разыскивается 21-летняя Екатерина Вьюнченко. Приметы: рост 165–170 см. , среднего телосложения, волос темно-русый до плеч, одета: короткая коричневая матерчатая куртка, возможно темно-синие джинсы. Всех, кто видел подозреваемую, и знает, где она находится, просят незамедлительно обращаться по телефонам: 369–398, 369–536, 369–316,
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