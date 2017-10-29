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    Мировой рекорд: россиянин поднял штангу весом в 440 килограммов. рекорды, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМировой рекорд: россиянин поднял штангу весом в 440 килограммов

    Мировой рекорд: россиянин поднял штангу весом в 440 килограммов

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    • Фото: Вселенная силы / Universe of power / vk.com
    Мировой рекорд: россиянин поднял штангу весом в 440 килограммов

    Мировой рекорд: россиянин поднял штангу весом в 440 килограммов

    Мировой рекорд: россиянин поднял штангу весом в 440 килограммов
    • Фото: Вселенная силы / Universe of power / vk.com

      • Спортсмен Юрий Белкин сумел поднять штангу, которая весит 440 килограммов, и установил мировой рекорд американского тяжелоатлета Кайлера Волама, поднявшего штангу весом в 421,5 килограмма.

      Предыдущее достижение Белкина, установленное в 2016 году, составляло 420 килограммов. Сам Белкин весит 103 килограмма. Он является самым тяжелым атлетом, поднявшим штангу, вес которой более чем в 4 раза превышает его собственный.

      Самая тяжелая штанга, поднятая без специальных лямок и экипировки, весит 460 килограммов. Этот спортивный снаряд покорился исландскому гиганту Бенедикту Магнуссону в 2011 году. Правда, сам силач в тот момент весил более 150 килограммов.

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