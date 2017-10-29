Известный российский блогер погиб, празднуя победу в компьютерной игре

В городе Юрга (Кемеровская область) погиб известный стример Сергей Аксёнов.
По предварительным данным, блогер решил отметить успех в компьютерной игре, приняв изрядную долю алкоголя, и, поднявшись на ноги, пошатнулся и упал на стеклянный шкаф. В результате осколки перерезали Аксёнову артерию.
На место была вызвана скорая помощь, однако врачи смогли лишь зафиксировать время и причину смерти. Стример скончался от кровопотери.
Как отмечает Ura.ru, погибший снимал стримы по World of Tanks. В игровом сообществе он был известен как Сергей Анатольевич или Лучший танковый командир.
На место была вызвана скорая помощь, однако врачи смогли лишь зафиксировать время и причину смерти. Стример скончался от кровопотери.
Как отмечает Ura.ru, погибший снимал стримы по World of Tanks. В игровом сообществе он был известен как Сергей Анатольевич или Лучший танковый командир.
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