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Своя игра

    Известный российский блогер погиб, празднуя победу в компьютерной игре

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    • Фото: Walfar / youtube.com
    Известный российский блогер погиб, празднуя победу в компьютерной игре

    Известный российский блогер погиб, празднуя победу в компьютерной игре

    Известный российский блогер погиб, празднуя победу в компьютерной игре
  • Фото: Walfar / youtube.com

    • В городе Юрга (Кемеровская область) погиб известный стример Сергей Аксёнов.

    По предварительным данным, блогер решил отметить успех в компьютерной игре, приняв изрядную долю алкоголя, и, поднявшись на ноги, пошатнулся и упал на стеклянный шкаф. В результате осколки перерезали Аксёнову артерию.

    На место была вызвана скорая помощь, однако врачи смогли лишь зафиксировать время и причину смерти. Стример скончался от кровопотери.

    Как отмечает Ura.ru, погибший снимал стримы по World of Tanks. В игровом сообществе он был известен как Сергей Анатольевич или Лучший танковый командир.

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