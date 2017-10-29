Нобелевский лауреат в интервью НТВ поделился рецептом счастья в эпоху технологий

Джордж Смут третий стал нобелевским лауреатом за черные дыры и теорию большого взрыва. А значит, он знает настоящие законы, по которым живет Вселенная. В интервью НТВ ученый рассказал, можем ли мы сегодня быть счастливыми, когда технологии не оставляют места для покоя и частной жизни.
Джордж Фицджеральд Смут третий (Джордж Смут) — американский астрофизик и космолог, лауреат Нобелевской премии по физике 2006 года «За открытие анизотропии и чернотельной структуры энергетического спектра космического фонового излучения». Однако, несмотря на свою профессию, он считает, что покорение космоса для людей — задача второстепенная.
Джордж Смут, астрофизик: «Поверьте, если где-то есть иные миры, то они очень далеко, им не до нас, они к нам вряд ли прилетят. Мы к ним — тем более. Марс — это близко. Не поездка в Сочи, но примерно как Северный полюс. Человек туда долетит точно, но вряд ли захочет там долго оставаться. У нас на Земле еще много дел».
По мнению ученого, сейчас на Земле начинается самое интересное время — время больших перемен в обществе и в образе жизни людей, и эти перемены связаны с развитием технологий.
Джордж Смут: «Начинается необычное и интересное время. С одной стороны, прямо сейчас начнут отмирать профессии — одна за одной. Прямо сейчас мы подходим к тому, что я называю „одеваемое“, то есть с рождения ребенок будет обвешан датчиками, которые будут следить за его самочувствием, сообщать всю жизнь — обо всем, что с ним происходит. Это будет совершенная система слежения за здоровьем. Но, с другой стороны, из профессий как раз выживут сиделки, медсестры — то есть контактные люди, которые излучают заботу. Мы все равно будем заботиться об отношениях, все равно верхней планкой нормальности будет здоровый образ жизни, а не саморазрушение. Надо просто отдаться будущему».
Будущее уже наступило, уверен Смут, хотя бы потому, что мы пользуемся смартфонами, не задумываясь, что они уже знают о нас все. Опасность заключается в другом: технологии могут дать нам силы и возможности, к которым мы еще не готовы.
Джордж Смут: «Главное, чтобы у человека осталась возможность выбирать: идти в будущее или оставаться в прошлом. Здесь самый опасный момент — дать людям то, к чему они не готовы. Тогда они обратят технологии во зло. Самая сложная задача — сделать так, чтобы знания помогали искать лекарства от неизлечимых болезней и открывать новые миры. Ведь когда NASA своими аппаратами рыщет по Вселенной и заявляет: мы можем быть не одни, — почему мы так боимся точного ответа? Потому что не готовы. Потому что для нас признать, что мы не одни, значит признать, что люди — это маленькая раса где-то в космосе, которая занята своими маленькими разборками, одна из многих. Почти ничто».
Подробности — в программе «Итоги недели».
Джордж Смут, астрофизик: «Поверьте, если где-то есть иные миры, то они очень далеко, им не до нас, они к нам вряд ли прилетят. Мы к ним — тем более. Марс — это близко. Не поездка в Сочи, но примерно как Северный полюс. Человек туда долетит точно, но вряд ли захочет там долго оставаться. У нас на Земле еще много дел».
По мнению ученого, сейчас на Земле начинается самое интересное время — время больших перемен в обществе и в образе жизни людей, и эти перемены связаны с развитием технологий.
Джордж Смут: «Начинается необычное и интересное время. С одной стороны, прямо сейчас начнут отмирать профессии — одна за одной. Прямо сейчас мы подходим к тому, что я называю „одеваемое“, то есть с рождения ребенок будет обвешан датчиками, которые будут следить за его самочувствием, сообщать всю жизнь — обо всем, что с ним происходит. Это будет совершенная система слежения за здоровьем. Но, с другой стороны, из профессий как раз выживут сиделки, медсестры — то есть контактные люди, которые излучают заботу. Мы все равно будем заботиться об отношениях, все равно верхней планкой нормальности будет здоровый образ жизни, а не саморазрушение. Надо просто отдаться будущему».
Будущее уже наступило, уверен Смут, хотя бы потому, что мы пользуемся смартфонами, не задумываясь, что они уже знают о нас все. Опасность заключается в другом: технологии могут дать нам силы и возможности, к которым мы еще не готовы.
Джордж Смут: «Главное, чтобы у человека осталась возможность выбирать: идти в будущее или оставаться в прошлом. Здесь самый опасный момент — дать людям то, к чему они не готовы. Тогда они обратят технологии во зло. Самая сложная задача — сделать так, чтобы знания помогали искать лекарства от неизлечимых болезней и открывать новые миры. Ведь когда NASA своими аппаратами рыщет по Вселенной и заявляет: мы можем быть не одни, — почему мы так боимся точного ответа? Потому что не готовы. Потому что для нас признать, что мы не одни, значит признать, что люди — это маленькая раса где-то в космосе, которая занята своими маленькими разборками, одна из многих. Почти ничто».
Подробности — в программе «Итоги недели».
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