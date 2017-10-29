Отрицающая холокост литература может исчезнуть из британских библиотек

В Соединенном Королевстве библиотеки могут пересмотреть ассортимент имеющихся книг. Из университетских собраний литературы могут исчезнуть произведения, не признающие холокост и изменение климата.
Как передает газета The Times, с такой инициативой выступили активисты движения Radical Librarians Collective. Они также предлагают отказаться от хранения сочинений сторонников феминизма, креационизма и евгеники, утверждая, что книги такого рода могут нести «опасные» и «ложные» постулаты.
Ранее ряд вузов, в том числе Кембридж, уже убрали из библиотек книги Дэвида Ирвинга как литературу, отрицающую холокост. Сообщается, что под запрет могут попасть авторы-
феминистки Андреа Дворкин и Катарина Маккиннон, которых заподозрили в оскорблении трансгендеров и проституток, сочинение экс-министра энергетики Великобритании Найджела Лоусона о климате, а также книга «Святая Кровь и Святой Грааль», вдохновившая Дэна Брауна на создание бестселлера «Код да Винчи».
Против подобных инициатив высказались некоторые представители академической среды. Они предлагают отказаться от запретительных мер и более глубоко проанализировать критикуемую литературу.
Ранее ряд вузов, в том числе Кембридж, уже убрали из библиотек книги Дэвида Ирвинга как литературу, отрицающую холокост. Сообщается, что под запрет могут попасть авторы-
феминистки Андреа Дворкин и Катарина Маккиннон, которых заподозрили в оскорблении трансгендеров и проституток, сочинение экс-министра энергетики Великобритании Найджела Лоусона о климате, а также книга «Святая Кровь и Святой Грааль», вдохновившая Дэна Брауна на создание бестселлера «Код да Винчи».
Против подобных инициатив высказались некоторые представители академической среды. Они предлагают отказаться от запретительных мер и более глубоко проанализировать критикуемую литературу.
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