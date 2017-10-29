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    Сотрудника Apple уволили из-за обзора его дочери на iPhone X

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    • Фото: Brooke Amelia Peterson / YouTube.com
    Сотрудника Apple уволили <nobr>из-за</nobr> обзора его дочери на iPhone X

    Сотрудника Apple уволили из-за обзора его дочери на iPhone X

    Сотрудника Apple уволили <nobr>из-за</nobr> обзора его дочери на iPhone X
  • Фото: Brooke Amelia Peterson / YouTube.com

    • Компания Apple уволила сотрудника после того, как его дочь опубликовала видеоролик с новым iPhone X. Девушка нарушила запрет на показ устройств до их появления в продаже.

    Дочь уволенного инженера Брук Питерсон рассказала, что сняла видео около месяца назад, когда приехала навестить родителей. В то время у ее отца, который работал инженером в Apple, уже был iPhone X. Во время одного из совместных обедов отец разрешил девушке потестировать новый смартфон.

    Питерсон сняла новую модель смартфона на видео и показала, как выглядит календарь, экран уведомлений и другие приложения на iPhone X. По ее словам, это было просто «веселое видео» на память. Однако ролик быстро приобрел вирусную популярность.

    Вскоре после публикации видео с девушкой связались представители Apple и попросили удалить ролик, а ее отцу пришлось письменно объяснить поступок дочери и извиниться перед компанией. Однако, даже несмотря на это, мужчину уволили за нарушение корпоративных правил Apple.

    Сама Питерсон уверяет, что не знала, что нарушает какие-то права, и считает публикацию «невинной ошибкой».

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