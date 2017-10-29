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    В Сургуте двух мужчин не пустили в тренажерный зал из-за внешности. Сургут. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сургуте двух мужчин не пустили в тренажерный зал из-за внешности

    В Сургуте двух мужчин не пустили в тренажерный зал из-за внешности

    2 комментария
    • Фото: Jamil Sariev / vk.com
    В Сургуте двух мужчин не пустили в тренажерный зал <nobr>из-за</nobr> внешности

    В Сургуте двух мужчин не пустили в тренажерный зал из-за внешности

    В Сургуте двух мужчин не пустили в тренажерный зал <nobr>из-за</nobr> внешности
    • Фото: Jamil Sariev / vk.com

      • Два жителя Сургута записали видеообращение, в котором сообщили, что не смогли записаться в фитнес-клуб из-за внешности.

      Запись опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пользователь Jamil Sariev. В ролике двое молодых людей кавказской национальности, как они сами себя называют, рассказывают, что не смогли купить абонемент в местный тренажерный зал и причиной тому стала их внешность.

      По их словам, сотрудники службы безопасности фитнес-клуба отсканировали паспорта и заявили, что на проверку данных потребуется до 10 дней. «По моему, это оскорбление… Я гражданин Российской Федерации. Пока результатов нет. Не звонят», — отмечает один из мужчин.

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