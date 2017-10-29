В Сургуте двух мужчин не пустили в тренажерный зал из-за внешности

Два жителя Сургута записали видеообращение, в котором сообщили, что не смогли записаться в
фитнес-клуб из-за внешности.
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Запись опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пользователь Jamil Sariev. В ролике двое молодых людей кавказской национальности, как они сами себя называют, рассказывают, что не смогли купить абонемент в местный тренажерный зал и причиной тому стала их внешность.
По их словам, сотрудники службы безопасности фитнес-клуба отсканировали паспорта и заявили, что на проверку данных потребуется до 10 дней. «По моему, это оскорбление… Я гражданин Российской Федерации. Пока результатов нет. Не звонят», — отмечает один из мужчин.
По их словам, сотрудники службы безопасности фитнес-клуба отсканировали паспорта и заявили, что на проверку данных потребуется до 10 дней. «По моему, это оскорбление… Я гражданин Российской Федерации. Пока результатов нет. Не звонят», — отмечает один из мужчин.
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