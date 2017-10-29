Актриса из сериала «Карточный домик» обвинила Трампа в воровстве идей

Американская актриса Робин Райт, которая исполняет одну из главных ролей в сериале «Карточный домик», отметила, что события в новом сезоне не будут идти ни в какое сравнение с реальными новостями из США.

По словам американской актрисы Робин Райт, которая играет роль супруги президента США, новый сезон политической драмы «Карточный домик» «бледнеет на фоне новостей», которые приходят в последнее время из Белого дома.



«Он украл все наши идеи», — пошутила Райт во время выступления на деловом форуме Global Synergy Forum в Нью-Йорке. По всей видимости, актриса имела в виду 45-го президента США Дональда Трампа.



Ранее Робин Райт уже высказывала удивление по поводу совпадений событий в реальной жизни и в сериале. «Трамп похитил все наши идеи для шестого сезона. Серьезно, я не знаю, что мы будем делать», — заявила актриса в мае 2017 года во время выступления на Каннском кинофестивале.



В сериале «Карточный домик» рассказывается об амбициозном политике Франке Андервуде, о подковерных играх в Белом доме, о внутренней политика США и международных отношениях. Драма была номинирована на ряд престижных премий, в том числе на «Золотой глобус», и несколько раз становилась лауреатом телевизионной премии США «Эмми» в ряде номинаций.