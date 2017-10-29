Создатель «Википедии» запустит сервис по борьбе с фейками в СМИ

Основатель «Википедии» анонсировал запуск нового ресурса, который будет призван проверять новости на достоверность.
Основатель сетевой энциклопедии «Википедия» Джимми Уэйлс объявил о скором запуске нового сервиса, основной задачей которого будет борьба с ложной информацией в СМИ.
Ресурс под названием Wikitribune будет размещать только те новости и статьи, которые прошли тщательную проверку на достоверность. Предлагать новости к публикации смогут все пользователи ресурса, а проверкой будет заниматься группа редакторов и журналистов, рассказал Уэйлс на деловом форуме Global Synergy Forum в Нью-Йорке. В настоящее время в штате уже около десяти сотрудников, добавил он.
Джимми Уэйлс, основатель «Википедии»: «Мы на стадии закрытого бета-тестирования. Мы намерены открыться очень, очень тихо в какой-то момент в ближайшем будущем».
Уэйлс объяснил, что запустить сервис без лишнего шума нужно для того, чтобы одновременное обращение большого числа пользователей не помешало его работе в первое время, сообщает ТАСС.
Бизнесмен уточнил, что Wikitribune не связан с «Википедией» и фондом Wikimedia. Финансирование ресурса будет осуществляться за счет пожертвований, что, по замыслу Уэйлса, должно помочь сохранить нейтральность ресурса.
Ресурс под названием Wikitribune будет размещать только те новости и статьи, которые прошли тщательную проверку на достоверность. Предлагать новости к публикации смогут все пользователи ресурса, а проверкой будет заниматься группа редакторов и журналистов, рассказал Уэйлс на деловом форуме Global Synergy Forum в Нью-Йорке. В настоящее время в штате уже около десяти сотрудников, добавил он.
Джимми Уэйлс, основатель «Википедии»: «Мы на стадии закрытого бета-тестирования. Мы намерены открыться очень, очень тихо в какой-то момент в ближайшем будущем».
Уэйлс объяснил, что запустить сервис без лишнего шума нужно для того, чтобы одновременное обращение большого числа пользователей не помешало его работе в первое время, сообщает ТАСС.
Бизнесмен уточнил, что Wikitribune не связан с «Википедией» и фондом Wikimedia. Финансирование ресурса будет осуществляться за счет пожертвований, что, по замыслу Уэйлса, должно помочь сохранить нейтральность ресурса.
Комментарии