Чудо техники
ТВ-Эфир
Чудо техники

    Создатель «Википедии» запустит сервис по борьбе с фейками в СМИ

    комментировать

    Создатель «Википедии» запустит сервис по борьбе с фейками в СМИ

    Создатель «Википедии» запустит сервис по борьбе с фейками в СМИ

    Основатель «Википедии» анонсировал запуск нового ресурса, который будет призван проверять новости на достоверность.

    Основатель сетевой энциклопедии «Википедия» Джимми Уэйлс объявил о скором запуске нового сервиса, основной задачей которого будет борьба с ложной информацией в СМИ.

    Ресурс под названием Wikitribune будет размещать только те новости и статьи, которые прошли тщательную проверку на достоверность. Предлагать новости к публикации смогут все пользователи ресурса, а проверкой будет заниматься группа редакторов и журналистов, рассказал Уэйлс на деловом форуме Global Synergy Forum в Нью-Йорке. В настоящее время в штате уже около десяти сотрудников, добавил он.

    Джимми Уэйлс, основатель «Википедии»: «Мы на стадии закрытого бета-тестирования. Мы намерены открыться очень, очень тихо в какой-то момент в ближайшем будущем».

    Уэйлс объяснил, что запустить сервис без лишнего шума нужно для того, чтобы одновременное обращение большого числа пользователей не помешало его работе в первое время, сообщает ТАСС.

    Бизнесмен уточнил, что Wikitribune не связан с «Википедией» и фондом Wikimedia. Финансирование ресурса будет осуществляться за счет пожертвований, что, по замыслу Уэйлса, должно помочь сохранить нейтральность ресурса.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru