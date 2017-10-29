На Лубянке зачитывают имена жертв политических репрессий

В России сегодня вспоминают жертв политических репрессий. Во многих городах проходит акция «Возвращение имен».

Имена тех, кто был убит в годы сталинского террора, сегодня и завтра сможет прочитать любой желающий. Впервые такой митинг прошел в столице 10 лет назад. Тогда прозвучало более 3 тысяч имен расстрелянных граждан.



Только за 37-й и 38-й годы в Москве по сфальсифицированным обвинениям были осуждены и казнены более 40 тысяч человек. Их имена звучат сегодня на Лубянке у Соловецкого камня. Эту гранитную глыбу 17 лет назад привезли из бывшего Соловецкого лагеря особого назначения. Сегодня утром к мемориалу уже пришли люди, чтобы огласить фамилии погибших в годы террора.