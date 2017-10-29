В Лондоне расследуют утечку данных о безопасности аэропорта Хитроу

Аэропорт Хитроу проводит расследование информации о том, что на одной из улиц города найден
флеш-накопитель с данными о безопасности воздушной гавани.
По данным издания Sunday Mirror, безработный мужчина нашел на улице в Лондоне USB флеш-накопитель с видеороликами и документами, касающимися обеспечения безопасности и проведения антитеррористических мероприятий в Хитроу. Издание утверждает, что среди документов были сведения о времени патрулирования аэропорта антитеррористическими службами, а также данные о том, как королева Елизавета II добирается в аэропорт и что делается для ее охраны.
После того как информация о найденном флеш-накопителе дошла до руководства Хитроу, представители аэропорта выступили на телеканале Sky News. Они заверили, что аэропорт хорошо защищен и пообещали разобраться с возникшей утечкой данных.
Представитель аэропорта Хитроу: «Мы проверили все наши планы по обеспечению безопасности и можем заверить, что Хитроу хорошо защищен. Мы также начали внутреннее расследование, чтобы выяснить, как это произошло, и предпринимаем меры для предотвращения подобных случаев в будущем».
Напомним, в текущем году Великобритания пережила несколько терактов в Лондоне и один в Манчестере. В стране объявлен высокий уровень террористической угрозы. Британские спецслужбы внесли в список лиц, представляющих террористическую угрозу более 350 человек.
После того как информация о найденном флеш-накопителе дошла до руководства Хитроу, представители аэропорта выступили на телеканале Sky News. Они заверили, что аэропорт хорошо защищен и пообещали разобраться с возникшей утечкой данных.
Представитель аэропорта Хитроу: «Мы проверили все наши планы по обеспечению безопасности и можем заверить, что Хитроу хорошо защищен. Мы также начали внутреннее расследование, чтобы выяснить, как это произошло, и предпринимаем меры для предотвращения подобных случаев в будущем».
Напомним, в текущем году Великобритания пережила несколько терактов в Лондоне и один в Манчестере. В стране объявлен высокий уровень террористической угрозы. Британские спецслужбы внесли в список лиц, представляющих террористическую угрозу более 350 человек.
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