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    Илье из Краснодара нужны деньги на срочную пересадку костного мозга. SOS, благотворительность, болезни, дети и подростки, здравоохранение, онкологические заболевания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИлье из Краснодара нужны деньги на срочную пересадку костного мозга

    Илье из Краснодара нужны деньги на срочную пересадку костного мозга

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    Илье из Краснодара нужны деньги на срочную пересадку костного мозга

    Илье из Краснодара нужны деньги на срочную пересадку костного мозга

    Илье из Краснодара нужны деньги на срочную пересадку костного мозга

      Полуторагодовалый Илья из Краснодара собирает любимые игрушки для поездки в Петербург. Там ему предстоит пересадка костного мозга. Только она поможет мальчику победить злокачественную опухоль. Сделать сложную операцию нужно как можно быстрее. У родителей осталось всего несколько дней, чтобы собрать немыслимые для семьи деньги — миллион восемьсот тысяч рублей.

      На первый взгляд может показаться, что Илья ничем не отличается от обычного ребенка. Но такое впечатление исчезнет, как только мальчик снимет шапку и станет заметно самое известное побочное действие любой химиотерапии. За свои полтора года ребенок прошел уже 6 курсов, последний был всего месяц назад. На улицу Илью родители выпускают редко, как правило, гуляют лишь там, где нет людей. Мальчику противопоказаны любые контакты с посторонними.

      Елена Демидович, мама Ильи: «Иммунитет очень слабый, чтобы избежать каких-либо осложнений и простуд, приходится ограничивать».

      У Ильи обнаружили злокачественную опухоль в печени. Краснодарские онкологи смогли остановить течение болезни, но для выздоровления нужна пересадка костного мозга. Как выяснил корреспондент НТВ Сергей Пикулин, операцию могут сделать в России, в одной из ведущих клиник Санкт-Петербурга. Если забор необходимых клеток для последующей операции оплачивается государством, то сама пересадка в список бесплатных не входит.

      В очень сжатые сроки родителям нужно собрать один миллион восемьсот тысяч рублей. Илью ждут в Санкт-Петербурге уже в начале ноября. Несмотря на то, что денег пока нет, вещи упакованы, семья готова. Свою любимую игрушку — модель фургона скорой помощи — мальчик тоже возьмет с собой в больницу.

      До операции ребенку предстоит пройти еще один курс высокодозной химиотерапии там же, в Санкт-Петербурге. Врачи дают положительные прогнозы, но с одной оговоркой: пересадка должна быть сделана в ближайшие сроки. Чтобы помочь Илье, отправьте СМС на номер 7715 со словом «счастье» и суммой пожертвования. Например: счастье 300.

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