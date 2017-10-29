Илье из Краснодара нужны деньги на срочную пересадку костного мозга

Полуторагодовалый Илья из Краснодара собирает любимые игрушки для поездки в Петербург. Там ему предстоит пересадка костного мозга. Только она поможет мальчику победить злокачественную опухоль. Сделать сложную операцию нужно как можно быстрее. У родителей осталось всего несколько дней, чтобы собрать немыслимые для семьи деньги — миллион восемьсот тысяч рублей.

На первый взгляд может показаться, что Илья ничем не отличается от обычного ребенка. Но такое впечатление исчезнет, как только мальчик снимет шапку и станет заметно самое известное побочное действие любой химиотерапии. За свои полтора года ребенок прошел уже 6 курсов, последний был всего месяц назад. На улицу Илью родители выпускают редко, как правило, гуляют лишь там, где нет людей. Мальчику противопоказаны любые контакты с посторонними.



Елена Демидович, мама Ильи: «Иммунитет очень слабый, чтобы избежать каких-либо осложнений и простуд, приходится ограничивать».



У Ильи обнаружили злокачественную опухоль в печени. Краснодарские онкологи смогли остановить течение болезни, но для выздоровления нужна пересадка костного мозга. Как выяснил корреспондент НТВ Сергей Пикулин, операцию могут сделать в России, в одной из ведущих клиник Санкт-Петербурга. Если забор необходимых клеток для последующей операции оплачивается государством, то сама пересадка в список бесплатных не входит.



В очень сжатые сроки родителям нужно собрать один миллион восемьсот тысяч рублей. Илью ждут в Санкт-Петербурге уже в начале ноября. Несмотря на то, что денег пока нет, вещи упакованы, семья готова. Свою любимую игрушку — модель фургона скорой помощи — мальчик тоже возьмет с собой в больницу.



До операции ребенку предстоит пройти еще один курс высокодозной химиотерапии там же, в Санкт-Петербурге. Врачи дают положительные прогнозы, но с одной оговоркой: пересадка должна быть сделана в ближайшие сроки. Чтобы помочь Илье, отправьте СМС на номер 7715 со словом «счастье» и суммой пожертвования. Например: счастье 300.