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    Китайский смартфон с двумя экранами открывает новые возможности. гаджеты, наука и открытия, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКитайский смартфон с двумя экранами открывает новые возможности

    Китайский смартфон с двумя экранами открывает новые возможности

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    Китайский смартфон с двумя экранами открывает новые возможности

    Китайский смартфон с двумя экранами открывает новые возможности

    Китайский смартфон с двумя экранами открывает новые возможности

      Любители гаджетов обратили внимание на необычный китайский смартфон, который оснащен сразу двумя полноценными дисплеями.

      Конструкция позволяет разложить аппарат и превратить его в почти 7-дюймовый планшет, а также размещать на экранах разные приложения или использовать режим «зеркало», когда дисплеи отображают одно и то же. Это удобно, например, если захотелось что-то показать другу или сыграть с ним в шахматы. Камера в смартфоне только одна, зато неплохая, с оптической стабилизацией и функцией ночной съемки. Есть разъем для наушников, что становится уже редкостью, и слот для карточки MicroSD. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения сбоку.

      Как выяснил обозреватель программы «Чудо техники» Ким Коршунов, аппарат выглядит полноценным, нормальным устройством, а не какой-то игрушкой, им вполне можно пользоваться. Продажи новинки стартуют в конце года, но пока только в Японии и США. Стоимость гаджета составит 725 долларов (около 42000 рублей), что немало за смартфон из Китая. Настораживает и небольшая емкость батареи, которой вряд ли хватит надолго при наличии двух экранов.

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