Таинственная Россия
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Таинственная Россия

    Американка ушла грабить банк, оставив 6-летнюю дочь ждать в такси

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    Американка ушла грабить банк, оставив 6-летнюю дочь ждать в такси

    Американка ушла грабить банк, оставив <nobr>6-летнюю</nobr> дочь ждать в такси

    Жительница США отправилась грабить нью-йоркский банк, оставив 6-летнюю дочь в такси.

    Как сообщает телеканал CBS New York, 28-летняя Диана Марини зашла в банк Chase и передала кассиру записку с требованием отдать ей имеющуюся наличность. Сотрудник банка выполнил требование, после чего Марини села в ожидающее ее такси и уехала.

    Правоохранители отследили автомобиль и задержали его, обнаружив женщину с ребенком внутри. В итоге Марини предъявили обвинения в грабеже и создании угрозы благополучию ребенка. Девочку передали другим членам семьи.

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