Американка ушла грабить банк, оставив 6-летнюю дочь ждать в такси

Жительница США отправилась грабить нью-йоркский банк, оставив 6-летнюю дочь в такси.

Как сообщает телеканал CBS New York, 28-летняя Диана Марини зашла в банк Chase и передала кассиру записку с требованием отдать ей имеющуюся наличность. Сотрудник банка выполнил требование, после чего Марини села в ожидающее ее такси и уехала.



Правоохранители отследили автомобиль и задержали его, обнаружив женщину с ребенком внутри. В итоге Марини предъявили обвинения в грабеже и создании угрозы благополучию ребенка. Девочку передали другим членам семьи.