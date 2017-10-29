Шесть школьников выпали на ходу из микроавтобуса в Грузии

Шестеро детей пострадали в результате падения из находившегося в движении микроавтобуса на автотрассе Батуми — Ахалцихе в Кедском муниципалитете Грузии.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ, в микроавтобусе находились ученики шестого класса одной из батумских школ, которые вместе с педагогом и родителями возвращались с экскурсии. Во время движения дверь микроавтобуса открылась и шестеро детей выпали на дорогу.
Ряд СМИ отмечают, что, по предварительной информации, школьники играли и сами случайно открыли дверь, а затем во время падения потянули друг друга за собой.
По словам врачей батумской детской больницы, куда были доставлены пострадавшие, состояние пятерых детей стабильное, у них нет серьезных повреждений. Один ребенок получил травму головы и находится в состоянии средней тяжести.
В министерстве образования Аджарской автономной республики Грузии заявили, что в связи со случившимся будет проведено разбирательство. МВД Грузии сообщает, что по факту аварии начато расследование.
Ряд СМИ отмечают, что, по предварительной информации, школьники играли и сами случайно открыли дверь, а затем во время падения потянули друг друга за собой.
По словам врачей батумской детской больницы, куда были доставлены пострадавшие, состояние пятерых детей стабильное, у них нет серьезных повреждений. Один ребенок получил травму головы и находится в состоянии средней тяжести.
В министерстве образования Аджарской автономной республики Грузии заявили, что в связи со случившимся будет проведено разбирательство. МВД Грузии сообщает, что по факту аварии начато расследование.
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