В Зеленограде сняли на видео жестокое избиение подростка школьницами

В Зеленограде школьницы жестко избили подростка, снимая происходящее на видео. Соответствующая видеозапись была опубликована в паблике «Подслушано Зеленоград» в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как на футбольную площадку приходит группа подростков. Неожиданно одна из девочек набрасывается на школьника и начинает его избивать со словами «ты назвал мою мать шлюхой!». В какой-то момент к избиению подключается еще одна несовершеннолетняя, остальные молча наблюдают. В какой-то момент подросткам делают замечание прохожие, но их это не останавливает.
Через некоторое время одна из участниц расправы опубликовала свою фотографию из полицейского участка. Официальных комментариев от МВД пока не поступало.
Через некоторое время одна из участниц расправы опубликовала свою фотографию из полицейского участка. Официальных комментариев от МВД пока не поступало.
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