В Зеленограде сняли на видео жестокое избиение подростка школьницами

В Зеленограде школьницы жестко избили подростка, снимая происходящее на видео. Соответствующая видеозапись была опубликована в паблике «Подслушано Зеленоград» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как на футбольную площадку приходит группа подростков. Неожиданно одна из девочек набрасывается на школьника и начинает его избивать со словами «ты назвал мою мать шлюхой!». В какой-то момент к избиению подключается еще одна несовершеннолетняя, остальные молча наблюдают. В какой-то момент подросткам делают замечание прохожие, но их это не останавливает.



Через некоторое время одна из участниц расправы опубликовала свою фотографию из полицейского участка. Официальных комментариев от МВД пока не поступало.