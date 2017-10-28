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    В Зеленограде сняли на видео жестокое избиение подростка школьницами. дети и подростки, жестокость, Москва, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Зеленограде сняли на видео жестокое избиение подростка школьницами

    В Зеленограде сняли на видео жестокое избиение подростка школьницами

    11 комментариев
    В Зеленограде сняли на видео жестокое избиение подростка школьницами

    В Зеленограде сняли на видео жестокое избиение подростка школьницами

    В Зеленограде сняли на видео жестокое избиение подростка школьницами

      В Зеленограде школьницы жестко избили подростка, снимая происходящее на видео. Соответствующая видеозапись была опубликована в паблике «Подслушано Зеленоград» в социальной сети «ВКонтакте».

      На кадрах видно, как на футбольную площадку приходит группа подростков. Неожиданно одна из девочек набрасывается на школьника и начинает его избивать со словами «ты назвал мою мать шлюхой!». В какой-то момент к избиению подключается еще одна несовершеннолетняя, остальные молча наблюдают. В какой-то момент подросткам делают замечание прохожие, но их это не останавливает.

      Через некоторое время одна из участниц расправы опубликовала свою фотографию из полицейского участка. Официальных комментариев от МВД пока не поступало.

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