Двое мужчин оказались погребены заживо в подмосковном питомнике растений

Двое мужчин 1981 и 1962 годов рождения погибли в питомнике растений, расположенном в Каширском районе Подмосковья. Об этом сообщили в СУ СКР по Московской области.
По данным следствия, вечером 27 октября мужчины приехали в питомник ООО «Ботаника» вместе со своим знакомым с целью возможного трудоустройства, передает ТАСС.
Из сообщения СК: «Днем 28 октября в ходе осмотра территории питомника растений, когда мужчины находились в траншее, ведущей к котловану для искусственного озера, стена траншеи обвалилась и их засыпало землей».
По факту произошедшего следователи начали проверку. Известно, что знакомый погибших мужчин являлся учредителем ООО «Ботаника».
Из сообщения СК: «Днем 28 октября в ходе осмотра территории питомника растений, когда мужчины находились в траншее, ведущей к котловану для искусственного озера, стена траншеи обвалилась и их засыпало землей».
По факту произошедшего следователи начали проверку. Известно, что знакомый погибших мужчин являлся учредителем ООО «Ботаника».
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