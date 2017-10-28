Винтовые или ремонтные: какие шипы помогут сэкономить на зимней резине

Автолюбители знают массу способов сэкономить на зимней резине. В старые шины вкручивают резьбовые шипы, саморезы и даже болты. «Главная дорога» выяснила, какие шипы лучше держатся и стоит ли их ставить на старые покрышки.
Автомобильный шип состоит из твердой металлокерамической вставки и фланцев. Чем больше фланцев, тем меньше влаги попадет в колодец, а значит — меньше коррозия и дольше срок службы шипа.
Новые шипы продаются отдельно. Винтовые — по 36 рублей за штуку. Главное — не промахнуться с длиной и не продырявить насквозь.
На старой резине посадочные колодцы разбиты, в них лучше устанавливать ремонтные шипы, у них основание шире, поэтому дольше продержатся. В сервисе с установкой специальным пистолетом они обойдутся в 20 рублей за штуку.
Репортеры программы «Главная дорога» протестировали оба вида шипов на старых и новых покрышках и сравнили их с заводскими.
Подробности и результаты теста — в сюжете программы.
Новые шипы продаются отдельно. Винтовые — по 36 рублей за штуку. Главное — не промахнуться с длиной и не продырявить насквозь.
На старой резине посадочные колодцы разбиты, в них лучше устанавливать ремонтные шипы, у них основание шире, поэтому дольше продержатся. В сервисе с установкой специальным пистолетом они обойдутся в 20 рублей за штуку.
Репортеры программы «Главная дорога» протестировали оба вида шипов на старых и новых покрышках и сравнили их с заводскими.
Подробности и результаты теста — в сюжете программы.
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