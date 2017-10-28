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    Винтовые или ремонтные: какие шипы помогут сэкономить на зимней резине. автомобили, Главная дорога. Лаборатория. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВинтовые или ремонтные: какие шипы помогут сэкономить на зимней резине

    Винтовые или ремонтные: какие шипы помогут сэкономить на зимней резине

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    Винтовые или ремонтные: какие шипы помогут сэкономить на зимней резине

    Винтовые или ремонтные: какие шипы помогут сэкономить на зимней резине

    Винтовые или ремонтные: какие шипы помогут сэкономить на зимней резине

      Автолюбители знают массу способов сэкономить на зимней резине. В старые шины вкручивают резьбовые шипы, саморезы и даже болты. «Главная дорога» выяснила, какие шипы лучше держатся и стоит ли их ставить на старые покрышки.

      Автомобильный шип состоит из твердой металлокерамической вставки и фланцев. Чем больше фланцев, тем меньше влаги попадет в колодец, а значит — меньше коррозия и дольше срок службы шипа.

      Новые шипы продаются отдельно. Винтовые — по 36 рублей за штуку. Главное — не промахнуться с длиной и не продырявить насквозь.

      На старой резине посадочные колодцы разбиты, в них лучше устанавливать ремонтные шипы, у них основание шире, поэтому дольше продержатся. В сервисе с установкой специальным пистолетом они обойдутся в 20 рублей за штуку.

      Репортеры программы «Главная дорога» протестировали оба вида шипов на старых и новых покрышках и сравнили их с заводскими.

      Подробности и результаты теста — в сюжете программы.

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