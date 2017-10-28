Цена ошибки эксперта: в Перми в аварии обвинили погибшего пассажира

Осторожно, работают специалисты! Пока следователи разбираются в халатности эксперта, признавшего пьяным шестилетнего ребенка, в Перми оскандалились другие эксперты: в аварии обвиняют погибшего пассажира.
Три года назад Николай Скорняков потерял сына и до сих пор добивается честного расследования. Легковушка задела грузовик и вылетела с дороги. Его сын Женя, ехавший на месте пассажира, погиб. Водитель Сергей Ермаков выжил.
Алексей Тудвасев, водитель скорой помощи, рассказал, что труп был на пассажирском сиденье. Водитель находился на своей стороне, а нога у него была зажата. Живого водителя запомнили еще трое. Обнаруженный в его крови алкоголь грозил уголовным сроком.
Но в рапорте следователя значилось следующее: машиной управлял погибший, Евгений Скорняков. Согласно заключению эксперта, от удара люди в салоне могли поменяться местами. НТВ объяснить такие выводы не захотели.
Отец погибшего за 50 тысяч рублей заказал независимое исследование. Но суды и следователи доверяют экспертизам. Спустя 3,5 года, только после обращения авторов «Главной дороги», следователи все-таки усомнились в выводах по этому делу.
Подробности — в специальном репортаже программы.
Алексей Тудвасев, водитель скорой помощи, рассказал, что труп был на пассажирском сиденье. Водитель находился на своей стороне, а нога у него была зажата. Живого водителя запомнили еще трое. Обнаруженный в его крови алкоголь грозил уголовным сроком.
Но в рапорте следователя значилось следующее: машиной управлял погибший, Евгений Скорняков. Согласно заключению эксперта, от удара люди в салоне могли поменяться местами. НТВ объяснить такие выводы не захотели.
Отец погибшего за 50 тысяч рублей заказал независимое исследование. Но суды и следователи доверяют экспертизам. Спустя 3,5 года, только после обращения авторов «Главной дороги», следователи все-таки усомнились в выводах по этому делу.
Подробности — в специальном репортаже программы.
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