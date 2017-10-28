Фестиваль мультфильмов стартовал с премьеры полнометражных «Фиксиков»

Мастера и поклонники зрелищного и веселого искусства собрались в столице, где открылся Большой фестиваль мультфильмов. 400 лент со всего мира покажут в кинотеатрах, библиотеках, парках и даже почтовых отделениях. Представят и большие премьеры, и продолжение популярных мультсериалов, а известные режиссеры научат всех желающих делать мультфильмы по редким технологиям.

Захватывающий сюжет и герои, знакомые миллионам детей. Полнометражные «Фиксики», открывающие фестиваль мультфильмов, обречены на успех. Остались считаные минуты до начала показа, но как же медленно они тянутся для юных зрителей.



В новой истории, где «Фиксикам», живущим в электрических приборах, предстоит спасать мир, не меняется главное условие: они все также невидимы для большинства людей. В мультсериале, а теперь и в фильме, по признанию их создателей, действительно есть какое-то настоящее волшебство.



Георгий Васильев, продюсер проекта «Фиксики»: «Очень многие дети верят в то, что „Фиксики“ реально существуют, это один из секретов популярности „Фиксиков“».



У маленьких зрителей в дни фестиваля будет возможность попробовать самим снять настоящий мультфильм. На мастер-классах дети смогут освоить самые различные анимационные технологии.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Михаила Антропова.