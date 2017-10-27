Первый российский препарат для лечения ВИЧ готовится к выходу на рынок

В ближайшие время на рынок поступит первый российский препарат для лечения ВИЧ. Как уверяют его создатели, побочные явления от него удалось свести к минимуму. На разработку и тестирование ушло восемь лет.

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У Романа ВИЧ-инфекция уже 18 лет. В конце 90-х врачи скрывать не стали: жить осталось года три. Но появились современные медикаменты. К тому, что принимать их надо часто, Роман привык, но ведь могут быть перебои с поставкой.



Ученые из Подмосковья заявили: скоро зараженные СПИДом будут реже вспоминать о болезни, благодаря лекарству российско-швейцарского происхождения. Молекулы — заграничные, доработка — отечественная. Итог — три необходимых компонента в одном препарате. А со временем его усовершенствуют. Рецепт будущего: одна таблетка в три месяца.



Елена Якубова, директор по стратегическому развитию фармацевтической компании: «Мы провели ряд доклинических исследований, клинических исследований, которые доказали безопасность препарата и высочайшую эффективность. Я могу сказать, что это первый российский инновационный препарат в XXI веке».



Главное, что придает уверенности, по словам разработчиков, — это государственная поддержка. Препарат должны включить в перечень жизненно необходимых.



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