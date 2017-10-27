Живые для мертвых: жители алтайского села скинулись на новый морг

В Троицком районе Алтайского края готовятся к долгожданному событию: открытию морга. В настоящее время усопших возят в соседний Бийск за десятки километров, что очень серьезно затрудняет и без того тяжелый для любого человека процесс. Чтобы изменить эту ситуацию, местные жители решили скинуться на новый морг.

В Троицком районе — 23 тысячи жителей, а морг не работает.



Татьяна Семёнова: «Кого ни послушаешь, приходится, как умер человек, сразу забирать и хоронить, потому что держать его негде совершенно».



Везти покойных приходится в морг города Бийска, за 70 километров. К такому скорбному раскладу жители привыкли и просто терпели. С новой силой на больную тему заговорили лишь, когда инициативная группа предпринимателей бросила клич, чтобы найти деньги на открытие морга. Директор аптеки Светлана Чернова примерила на себя непривычную роль сборщика пожертвований: поначалу опрашивала только предпринимателей, а помогать неожиданно начали все: и пенсионеры, и молодежь.



Артём Жуков, директор алтайского краевого фонда развития и поддержки сельских территорий: «Средства собрали мы за чуть меньше месяца, 260 тысяч, уже оплачена морозильная камера, в Санкт-Петербурге, ждет доставки».



И дело сразу закипело: и будущий сотрудник морга готов приступить к работе, и ремонт в помещении сделан. Через неделю в Троицкое доставят необходимое оборудование. В ноябре морг должен заработать.