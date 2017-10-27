Участники «Ты супер! Танцы» готовят новые номера перед вторым туром

В субботу в эфире НТВ — второй тур шоу «Ты супер! Танцы». Ради успешного выступления участники проекта готовы репетировать новые танцевальные номера с раннего утра до позднего вечера.
До первых выступлений в новом туре — ровно сутки. Остаются последние прогоны. Участники отрабатывают каждый шаг, вплоть до выхода на поклон.
Полина Бокова, хореограф: «У некоторых нервишки прямо шалят. Некоторые выходят на сцену спокойные, а потом открываются во время танца еще больше, и это приятно, ты понимаешь, что они могут выдать еще больше».
Хореографы на проекте стали для участников почти родными людьми. Ведь именно они видят бесконечные часы репетиций, и всё ради заветных минут на сцене.
Полина Бокова: «Они особенные, и к ним нужно найти подход. Есть девчонки постарше, им нужно донести, кто такая женщина, и как ее раскрыть на сцене».
Танцы в стиле египетских жриц, номера с цирковыми элементами — в четвертьфинале будет еще больше необычных выступлений. Ведь речь идет о попадании в полуфинал.
Участницу проекта Вику Карбышеву на финальной репетиции все время подводил реквизит: ей не удавалось вытащить платок из рукава. Во время выступления таких промахов быть не должно. Именно поэтому каждый свой номер они отрабатывали до автоматизма. А Алина Денисова даже не танцевала, а «разговаривала с мамой». Отрабатывая выступление, девочка-подросток вела диалог, который уже много лет невозможен.
Алина Денисова: «Я хотела, чтобы была возможность открыться в этом танце. Думала: „Поговори со мной, мама“. Мама умерла, когда мне было четыре годика, и я совсем ее не помню».
Анна Тесля, хореограф: «У них появился азарт. Они попробовали, что такое большая сцена, и не хочется с нее уходить».
Чтобы поддержать на выступлении свою подругу из детского дома Настю Ерофееву, на конкурс специально приехал участник проекта «Ты супер!» Виталий Толочкин.
Анастасия Ерофеева: «Я давно слышала эту песню, она мне очень понравилась. Я услышал фонограмму и подумала, как было бы круто, если бы спел Виталик. И на следующий день я узнаю, что будет Виталий».
Участники признались, что все это не ради ощущения победы, это награда за многочасовые тренировки и репетиции. И, конечно, после двух месяцев, проведенных с новым друзьями, расставание будет слишком трудным.
Анна Тесля: «Мои готовы были с 7 часов утра приходить. „Гоняйте нас, мучайте, сделайте только так, чтобы мы прошли“».
В новом туре правила сложнее и жестче. Некоторых участников объединили в неожиданные дуэты и даже трио. Каждый танцевальный номер превратился в настоящее шоу. И остается вопрос: как теперь будут оценивать выступления члены жюри? Первая четверка полуфиналистов должна быть объявлена уже завтра.
Смотрите новый выпуск шоу «Ты супер! Танцы» на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 28 октября, в 20:00.
Полина Бокова, хореограф: «У некоторых нервишки прямо шалят. Некоторые выходят на сцену спокойные, а потом открываются во время танца еще больше, и это приятно, ты понимаешь, что они могут выдать еще больше».
Хореографы на проекте стали для участников почти родными людьми. Ведь именно они видят бесконечные часы репетиций, и всё ради заветных минут на сцене.
Полина Бокова: «Они особенные, и к ним нужно найти подход. Есть девчонки постарше, им нужно донести, кто такая женщина, и как ее раскрыть на сцене».
Танцы в стиле египетских жриц, номера с цирковыми элементами — в четвертьфинале будет еще больше необычных выступлений. Ведь речь идет о попадании в полуфинал.
Участницу проекта Вику Карбышеву на финальной репетиции все время подводил реквизит: ей не удавалось вытащить платок из рукава. Во время выступления таких промахов быть не должно. Именно поэтому каждый свой номер они отрабатывали до автоматизма. А Алина Денисова даже не танцевала, а «разговаривала с мамой». Отрабатывая выступление, девочка-подросток вела диалог, который уже много лет невозможен.
Алина Денисова: «Я хотела, чтобы была возможность открыться в этом танце. Думала: „Поговори со мной, мама“. Мама умерла, когда мне было четыре годика, и я совсем ее не помню».
Анна Тесля, хореограф: «У них появился азарт. Они попробовали, что такое большая сцена, и не хочется с нее уходить».
Чтобы поддержать на выступлении свою подругу из детского дома Настю Ерофееву, на конкурс специально приехал участник проекта «Ты супер!» Виталий Толочкин.
Анастасия Ерофеева: «Я давно слышала эту песню, она мне очень понравилась. Я услышал фонограмму и подумала, как было бы круто, если бы спел Виталик. И на следующий день я узнаю, что будет Виталий».
Участники признались, что все это не ради ощущения победы, это награда за многочасовые тренировки и репетиции. И, конечно, после двух месяцев, проведенных с новым друзьями, расставание будет слишком трудным.
Анна Тесля: «Мои готовы были с 7 часов утра приходить. „Гоняйте нас, мучайте, сделайте только так, чтобы мы прошли“».
В новом туре правила сложнее и жестче. Некоторых участников объединили в неожиданные дуэты и даже трио. Каждый танцевальный номер превратился в настоящее шоу. И остается вопрос: как теперь будут оценивать выступления члены жюри? Первая четверка полуфиналистов должна быть объявлена уже завтра.
Смотрите новый выпуск шоу «Ты супер! Танцы» на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 28 октября, в 20:00.
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