Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей
Онлайн на сайте
Испания против Каталонии: трансляция из Барселоны
    Участники «Ты супер! Танцы» готовят новые номера перед вторым туром. дети и подростки, НТВ, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники «Ты супер! Танцы» готовят новые номера перед вторым туром

    Участники «Ты супер! Танцы» готовят новые номера перед вторым туром

    комментировать
    Участники «Ты супер! Танцы» готовят новые номера перед вторым туром

    Участники «Ты супер! Танцы» готовят новые номера перед вторым туром

    Участники «Ты супер! Танцы» готовят новые номера перед вторым туром

      В субботу в эфире НТВ — второй тур шоу «Ты супер! Танцы». Ради успешного выступления участники проекта готовы репетировать новые танцевальные номера с раннего утра до позднего вечера.

      До первых выступлений в новом туре — ровно сутки. Остаются последние прогоны. Участники отрабатывают каждый шаг, вплоть до выхода на поклон.

      Полина Бокова, хореограф: «У некоторых нервишки прямо шалят. Некоторые выходят на сцену спокойные, а потом открываются во время танца еще больше, и это приятно, ты понимаешь, что они могут выдать еще больше».

      Хореографы на проекте стали для участников почти родными людьми. Ведь именно они видят бесконечные часы репетиций, и всё ради заветных минут на сцене.

      Полина Бокова: «Они особенные, и к ним нужно найти подход. Есть девчонки постарше, им нужно донести, кто такая женщина, и как ее раскрыть на сцене».

      Танцы в стиле египетских жриц, номера с цирковыми элементами — в четвертьфинале будет еще больше необычных выступлений. Ведь речь идет о попадании в полуфинал.

      Участницу проекта Вику Карбышеву на финальной репетиции все время подводил реквизит: ей не удавалось вытащить платок из рукава. Во время выступления таких промахов быть не должно. Именно поэтому каждый свой номер они отрабатывали до автоматизма. А Алина Денисова даже не танцевала, а «разговаривала с мамой». Отрабатывая выступление, девочка-подросток вела диалог, который уже много лет невозможен.

      Алина Денисова: «Я хотела, чтобы была возможность открыться в этом танце. Думала: „Поговори со мной, мама“. Мама умерла, когда мне было четыре годика, и я совсем ее не помню».

      Анна Тесля, хореограф: «У них появился азарт. Они попробовали, что такое большая сцена, и не хочется с нее уходить».

      Чтобы поддержать на выступлении свою подругу из детского дома Настю Ерофееву, на конкурс специально приехал участник проекта «Ты супер!» Виталий Толочкин.

      Анастасия Ерофеева: «Я давно слышала эту песню, она мне очень понравилась. Я услышал фонограмму и подумала, как было бы круто, если бы спел Виталик. И на следующий день я узнаю, что будет Виталий».

      Участники признались, что все это не ради ощущения победы, это награда за многочасовые тренировки и репетиции. И, конечно, после двух месяцев, проведенных с новым друзьями, расставание будет слишком трудным.

      Анна Тесля: «Мои готовы были с 7 часов утра приходить. „Гоняйте нас, мучайте, сделайте только так, чтобы мы прошли“».

      В новом туре правила сложнее и жестче. Некоторых участников объединили в неожиданные дуэты и даже трио. Каждый танцевальный номер превратился в настоящее шоу. И остается вопрос: как теперь будут оценивать выступления члены жюри? Первая четверка полуфиналистов должна быть объявлена уже завтра.

      Смотрите новый выпуск шоу «Ты супер! Танцы» на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 28 октября, в 20:00.

      Новости по теме

      «Ты супер! Танцы»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru