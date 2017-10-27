ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    СК начал проверку из-за троллейбуса, зажавшего дверями кировчанку с ребенком

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    СК начал проверку из-за троллейбуса, зажавшего дверями кировчанку с ребенком

    СК начал проверку <nobr>из-за</nobr> троллейбуса, зажавшего дверями кировчанку с ребенком

    В Кирове организована проверка из-за инцидента в общественном транспорте, в результате которого пострадали женщина с ребенком.

    В Следственном комитете сообщили, что женщина и ребенок получили травмы, когда выходили из троллейбуса. Инцидент произошел 25 октября на остановке «Детский мир».

    Когда пассажирка с ребенком на руках выходила из салона, двери закрылись, а водитель троллейбуса начал движение. В результате двухлетний малыш выпал из рук кировчанки. Медики диагностировали у женщины и малыша ушибы.

    Примечательно, что это не первый подобный случай в Кирове за последнее время. На остановке «Алые паруса» женщина получила травму из-за несвоевременно закрытых дверей, когда выходила из троллейбуса с коляской.

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