Участница «Ты супер! Танцы» получила подарок от ведущих «Делового утра НТВ»

Второй этап международного проекта «Ты супер! Танцы» на НТВ стартует в эту субботу, 28 октября. Юных конкурсантов ждет самое сложное: в полуфинал смогут выйти только 4 участника из 12, выступающих в один конкурсный день.
11-летняя Маша Никитенко из станицы Елизаветинская (Краснодарский край) верна одному из своих любимых танцевальных стилей — диско. Во втором туре проекта она продемонстрировала членам жюри и миллионам зрителей яркий, зажигательный номер под абсолютный хит 80-х «Синий иней». Маша исполнила его, как и подобает профессиональным танцорам, с легкостью и азартом.
За Машу, как и за всех участников проекта «Ты супер! Танцы», болеют не только телезрители, но и вся команда телеканала НТВ. Поддержать юную танцовщицу пришли ведущие «Делового утра НТВ» Максим Привалов и Александра Назарова. Они вручили Маше подарок, соответствующий наступающему зимнему сезону, — теплые шапку и шарф, а также необычный съедобный букет из полезных фруктов и овощей. Он, по словам заботливых телеведущих, поможет юной танцовщице справиться с авитаминозом.
Максим Привалов, ведущий программы «Деловое утро НТВ»: «„Ты супер! Танцы“ — это программа с огромным сердцем. Уникальный проект, который дает возможность талантам быть замеченными. Шанс для детей, чье детство было далеко не радостным, получить яркое и счастливое будущее. Для меня было огромным счастьем побывать на сцене конкурса и поддержать одну из участниц. Маша — настоящий маленький боец. Кроме того, она очень кроткая, скромная и мудрая не по годам девочка. Я обязательно буду следить за ее успехами!»
Увидеть выступление Маши и ее встречу с Максимом Приваловым и Александрой Назаровой зрители смогут уже в эту субботу, 28 октября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
За Машу, как и за всех участников проекта «Ты супер! Танцы», болеют не только телезрители, но и вся команда телеканала НТВ. Поддержать юную танцовщицу пришли ведущие «Делового утра НТВ» Максим Привалов и Александра Назарова. Они вручили Маше подарок, соответствующий наступающему зимнему сезону, — теплые шапку и шарф, а также необычный съедобный букет из полезных фруктов и овощей. Он, по словам заботливых телеведущих, поможет юной танцовщице справиться с авитаминозом.
Максим Привалов, ведущий программы «Деловое утро НТВ»: «„Ты супер! Танцы“ — это программа с огромным сердцем. Уникальный проект, который дает возможность талантам быть замеченными. Шанс для детей, чье детство было далеко не радостным, получить яркое и счастливое будущее. Для меня было огромным счастьем побывать на сцене конкурса и поддержать одну из участниц. Маша — настоящий маленький боец. Кроме того, она очень кроткая, скромная и мудрая не по годам девочка. Я обязательно буду следить за ее успехами!»
Увидеть выступление Маши и ее встречу с Максимом Приваловым и Александрой Назаровой зрители смогут уже в эту субботу, 28 октября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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