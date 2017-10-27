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    Участница «Ты супер! Танцы» получила подарок от ведущих «Делового утра НТВ»

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    Участница «Ты супер! Танцы» получила подарок от ведущих «Делового утра НТВ»

    Участница «Ты супер! Танцы» получила подарок от ведущих «Делового утра НТВ»

    Участница «Ты супер! Танцы» получила подарок от ведущих «Делового утра НТВ»

    Второй этап международного проекта «Ты супер! Танцы» на НТВ стартует в эту субботу, 28 октября. Юных конкурсантов ждет самое сложное: в полуфинал смогут выйти только 4 участника из 12, выступающих в один конкурсный день.

    11-летняя Маша Никитенко из станицы Елизаветинская (Краснодарский край) верна одному из своих любимых танцевальных стилей — диско. Во втором туре проекта она продемонстрировала членам жюри и миллионам зрителей яркий, зажигательный номер под абсолютный хит 80-х «Синий иней». Маша исполнила его, как и подобает профессиональным танцорам, с легкостью и азартом.

    За Машу, как и за всех участников проекта «Ты супер! Танцы», болеют не только телезрители, но и вся команда телеканала НТВ. Поддержать юную танцовщицу пришли ведущие «Делового утра НТВ» Максим Привалов и Александра Назарова. Они вручили Маше подарок, соответствующий наступающему зимнему сезону, — теплые шапку и шарф, а также необычный съедобный букет из полезных фруктов и овощей. Он, по словам заботливых телеведущих, поможет юной танцовщице справиться с авитаминозом.

    Максим Привалов, ведущий программы «Деловое утро НТВ»: «„Ты супер! Танцы“ — это программа с огромным сердцем. Уникальный проект, который дает возможность талантам быть замеченными. Шанс для детей, чье детство было далеко не радостным, получить яркое и счастливое будущее. Для меня было огромным счастьем побывать на сцене конкурса и поддержать одну из участниц. Маша — настоящий маленький боец. Кроме того, она очень кроткая, скромная и мудрая не по годам девочка. Я обязательно буду следить за ее успехами!»

    Увидеть выступление Маши и ее встречу с Максимом Приваловым и Александрой Назаровой зрители смогут уже в эту субботу, 28 октября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

    смотреть«Ты супер! Танцы». Выпуск №8
    «Ты супер! Танцы». Выпуск №8
    Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.

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