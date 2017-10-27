ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    Под Астраханью водитель сбил ребенка по пути на экзамен в ГИБДД

    1 комментарий
    • Фото: 30.мвд.рф
    Под Астраханью водитель сбил ребенка по пути на экзамен в ГИБДД

    Под Астраханью водитель сбил ребенка по пути на экзамен в ГИБДД

    Под Астраханью водитель сбил ребенка по пути на экзамен в ГИБДД
  • Фото: 30.мвд.рф

    • Спешивший в ГИБДД водитель сбил 13-летнюю девочку и протаранил остановку.

    Как сообщает сайт Газета.Ru, инцидент произошел на Каспийской улице в Ахтубинске.

    Из сообщения пресс-службы МВД: «Водитель легковой машины, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода, а при второй попытке разворота — на остановочный комплекс, который впоследствии опрокинулся».

    В результате ДТП школьница получила ушибы. Серьезных травм, к счастью, удалось избежать. Тем не менее нарушитель предпочел скрыться с места происшествия. Но девочка запомнила приметы и номер автомобиля и сказала об этом полицейским.

    Сотрудники ГИБДД быстро установили личность молодого человека, находившегося за рулем «Жигулей» шестой модели. Им оказался 20-летний местный житель, который после сдачи теории направлялся на практическую часть экзамена в ГИБДД. Юношу задержали. Теперь ему грозит наказание за оставление места происшествия и езду без прав. Это предполагает арест на срок до 15 суток и наложение штрафа в размере до 15 тысяч рублей. По факту случившегося проводится административное расследование.

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