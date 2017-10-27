Под Астраханью водитель сбил ребенка по пути на экзамен в ГИБДД

Спешивший в ГИБДД водитель сбил
13-летнюю девочку и протаранил остановку.
Как сообщает сайт Газета.Ru, инцидент произошел на Каспийской улице в Ахтубинске.
Из сообщения пресс-службы МВД: «Водитель легковой машины, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода, а при второй попытке разворота — на остановочный комплекс, который впоследствии опрокинулся».
В результате ДТП школьница получила ушибы. Серьезных травм, к счастью, удалось избежать. Тем не менее нарушитель предпочел скрыться с места происшествия. Но девочка запомнила приметы и номер автомобиля и сказала об этом полицейским.
Сотрудники ГИБДД быстро установили личность молодого человека, находившегося за рулем «Жигулей» шестой модели. Им оказался 20-летний местный житель, который после сдачи теории направлялся на практическую часть экзамена в ГИБДД. Юношу задержали. Теперь ему грозит наказание за оставление места происшествия и езду без прав. Это предполагает арест на срок до 15 суток и наложение штрафа в размере до 15 тысяч рублей. По факту случившегося проводится административное расследование.
Из сообщения пресс-службы МВД: «Водитель легковой машины, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода, а при второй попытке разворота — на остановочный комплекс, который впоследствии опрокинулся».
В результате ДТП школьница получила ушибы. Серьезных травм, к счастью, удалось избежать. Тем не менее нарушитель предпочел скрыться с места происшествия. Но девочка запомнила приметы и номер автомобиля и сказала об этом полицейским.
Сотрудники ГИБДД быстро установили личность молодого человека, находившегося за рулем «Жигулей» шестой модели. Им оказался 20-летний местный житель, который после сдачи теории направлялся на практическую часть экзамена в ГИБДД. Юношу задержали. Теперь ему грозит наказание за оставление места происшествия и езду без прав. Это предполагает арест на срок до 15 суток и наложение штрафа в размере до 15 тысяч рублей. По факту случившегося проводится административное расследование.
Комментарии