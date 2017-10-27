В Приморье открыли фотоохоту на краснокнижных леопардов

Вдоль федеральной трассы Владивосток — Хабаровск установили масштабную сеть автоматических камер наблюдения. Ученые предполагают, что краснокнижным животным хочется простора и новизны. Поэтому они ищут для себя другой ареол обитания.

Видеомониторинг дальневосточных леопардов специалисты отныне проводят не только в глухой тайге. Сотню автоматических камер экологи решили установить неподалеку от федеральной трассы Владивосток — Хабаровск. Судя по оставленным в этих местах следам, краснокнижные кошки иногда покидают пределы национального природного парка и выходят прямо к дороге. Установить, как часто они это делают, ученым как раз и поможет отлаженная система наблюдения.



Мария Ерофеева, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН: «В кадр ловушки должен попасть зверь, и желательно на проходе, чтобы не было отдельно: голова или хвост».



Итоги мониторинга ученые планируют подвести будущей весной. Ловушки, установленные у дороги, надежные и имеют антивандальную защиту. Так, по крайней мере, казалось, до последнего времени, пока аппаратуру, установленную в тайге, не вывел из строя гималайский медведь. Ударом лапы он сломал металлический корпус камеры и даже попытался вытащить флеш-карту. Это ему, впрочем, не удалось, благодаря чему о проделках косолапого узнали зоозащитники.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Сергея Анцигина.