Виновники гибели алтайского самбиста получили условные сроки

Поставлена точка в громкой истории об исчезновении 14-летнего самбиста во время кросса в Алтайском крае.

Оглашение приговора по громкому делу о гибели Данилы во время отдыха на летней базе проходило за закрытым дверями. Обвиняемых в халатности двое: тренер и руководитель спортшколы Сергей Трескин и директор лагеря Андрей Недобежкин. Их обвиняли в халатности, которая повлекла смерть 14-летнего спортсмена.



После трагедии они принесли извинения родителям и признали вину. Это, конечно, не вернет подростка. Каждого фигуранта осудили на три года условно за то, что не уберегли подопечного. После процесса они спешно покинули здание суда, чтобы не отвечать на вопросы.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.