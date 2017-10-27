В Казани экс-полицейские предстали перед судом за смертельные пытки задержанного

Бывшие сотрудники казанского отдела полиции «Юдино», в чье дежурство скончался задержанный, предстали перед судом. Это скандальное дело рассматривать начали лишь через несколько лет после трагедии.
На процессе подсудимых представили следующим образом: двое безработных Сергей и Алексей Петикины, сотрудник АЗС Эдуард Болгаров и водитель Олег Бачуров.
Согласно материалам уголовного дела, в прошлом они все служили в полиции. Бывших дежурных по отделу обвиняют в превышении должностных полномочий, в 2012 году они пытали задержанного и тот скончался. Все четверо вину отрицают. Но против них неопровержимая улика — запись камеры наблюдения.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Динара Усманова.
Согласно материалам уголовного дела, в прошлом они все служили в полиции. Бывших дежурных по отделу обвиняют в превышении должностных полномочий, в 2012 году они пытали задержанного и тот скончался. Все четверо вину отрицают. Но против них неопровержимая улика — запись камеры наблюдения.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Динара Усманова.
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