ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование
    В Казани экс-полицейские предстали перед судом за смертельные пытки задержанного. Казань, полиция, пытки, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Казани экс-полицейские предстали перед судом за смертельные пытки задержанного

    В Казани экс-полицейские предстали перед судом за смертельные пытки задержанного

    1 комментарий
    В Казани <nobr>экс-полицейские</nobr> предстали перед судом за смертельные пытки задержанного

    В Казани экс-полицейские предстали перед судом за смертельные пытки задержанного

    В Казани <nobr>экс-полицейские</nobr> предстали перед судом за смертельные пытки задержанного

      Бывшие сотрудники казанского отдела полиции «Юдино», в чье дежурство скончался задержанный, предстали перед судом. Это скандальное дело рассматривать начали лишь через несколько лет после трагедии.

      На процессе подсудимых представили следующим образом: двое безработных Сергей и Алексей Петикины, сотрудник АЗС Эдуард Болгаров и водитель Олег Бачуров.

      Согласно материалам уголовного дела, в прошлом они все служили в полиции. Бывших дежурных по отделу обвиняют в превышении должностных полномочий, в 2012 году они пытали задержанного и тот скончался. Все четверо вину отрицают. Но против них неопровержимая улика — запись камеры наблюдения.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Динара Усманова.

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