Главной статьей расхода бюджета РФ станет социальная сфера

В Думе сегодня обсуждают главный документ осенней сессии — государственный бюджет России на ближайшие три года. Сегодня депутаты вносят изменения в основные параметры бюджета — дальше говорить будут уже о деталях расходов.

Доходы и расходы бюджета колеблются в районе 15–16 трлн рублей. Расходы бюджета в следующем году будут на полтриллиона рублей больше, чем в этом. А к 2020 году — на 1,5 триллиона, что является неплохим показателем.



Как отмечает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, основные расходы будут направляться на социальную политику (36%) и национальную оборону (29%). На экономику будет израсходовано 15% бюджета. В этом плане бюджет является сбалансированным.



Сергей Неверов, руководитель фракции «Единая Россия»: «Нам удалось сохранить важные направления, которые, мы уверены, обеспечат рост экономики и, самое главное, выполнение всех социальных обязательств государства».



Лидер КПРФ Геннадий Зюганов со своей стороны заявил, что этот бюджет не свидетельствует о развитии, а говорит о «беспомощности нашего правительства».



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