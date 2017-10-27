Brainstorm сыграет лучшие композиции на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

В субботу, 28 октября, у зрителей НТВ вновь появится возможность побывать на «Квартирнике», где будут звучать известные композиции в живом исполнении. В этот раз в гостях у Евгения Маргулиса побывала известная латвийская
рок-группа Brainstorm.
Музыканты Brainstorm любимы поклонниками рока всех возрастов. Они представили свои лучшие композиции специально для гостей камерного концерта и телезрителей НТВ на «Квартирнике у Маргулиса».
Гости Евгения Маргулиса рассказали, как начиналась их карьера. Первое время они пели в барах. Музыканты во время беседы на «Квартирнике» вспомнили, как им приходилось выкручиваться из различных ситуаций. Например, на их втором выступлении оказались иностранцы, попросившие исполнить композицию, слов которой музыканты не знали. Кроме того, артисты поведали историю названия группы. В свою очередь Евгений Маргулис рассказал, что Brainstorm один из немногих музыкальных коллективов, выступающих в одном и том же составе уже 28 лет.
Евгений Маргулис: «Brainstorm — страшно популярные и известные, но, как это ни странно, живьем до съемок я не лицезрел их ни разу, только слышал фоном по радио в авто. Что сказать? Адекватны, умны, играют добротную европейскую музыку. Это не виски, не водка, а доброе вино, вкус которого раскрывается путем немедленного употребления».
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают новые грани таланта известных музыкантов. А выпуск с участием Brainstorm смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 28 октября, в 23:50.
Гости Евгения Маргулиса рассказали, как начиналась их карьера. Первое время они пели в барах. Музыканты во время беседы на «Квартирнике» вспомнили, как им приходилось выкручиваться из различных ситуаций. Например, на их втором выступлении оказались иностранцы, попросившие исполнить композицию, слов которой музыканты не знали. Кроме того, артисты поведали историю названия группы. В свою очередь Евгений Маргулис рассказал, что Brainstorm один из немногих музыкальных коллективов, выступающих в одном и том же составе уже 28 лет.
Евгений Маргулис: «Brainstorm — страшно популярные и известные, но, как это ни странно, живьем до съемок я не лицезрел их ни разу, только слышал фоном по радио в авто. Что сказать? Адекватны, умны, играют добротную европейскую музыку. Это не виски, не водка, а доброе вино, вкус которого раскрывается путем немедленного употребления».
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают новые грани таланта известных музыкантов. А выпуск с участием Brainstorm смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 28 октября, в 23:50.
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