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    В Омске ребенка заставили мыть унитазы в детском саду

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    В Омске ребенка заставили мыть унитазы в детском саду

    В Омске ребенка заставили мыть унитазы в детском саду

    Следователи проверяют детский сад в Омске после сообщений об издевательствах над дошкольниками.

    Детский сад №91 в Омске оказался в центре скандала. Одна из воспитательниц, по данным СМИ, заставляла четырехлетнего мальчика мыть унитазы и запирала одного в спальной комнате.

    О произошедшем сообщила в социальных сетях сестра мальчика, передает сайт регионального СК РФ.

    СУ СК РФ по Омской области: «Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению из средств массовой информации о том, что в детском саду №91 в Омске четырехлетнего мальчика заставляли мыть унитазы и запирали одного в спальной комнате».

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