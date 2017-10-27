В Омске ребенка заставили мыть унитазы в детском саду

Следователи проверяют детский сад в Омске после сообщений об издевательствах над дошкольниками.
Детский сад №91 в Омске оказался в центре скандала. Одна из воспитательниц, по данным СМИ, заставляла четырехлетнего мальчика мыть унитазы и запирала одного в спальной комнате.
О произошедшем сообщила в социальных сетях сестра мальчика, передает сайт регионального СК РФ.
СУ СК РФ по Омской области: «Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению из средств массовой информации о том, что в детском саду №91 в Омске четырехлетнего мальчика заставляли мыть унитазы и запирали одного в спальной комнате».
О произошедшем сообщила в социальных сетях сестра мальчика, передает сайт регионального СК РФ.
СУ СК РФ по Омской области: «Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению из средств массовой информации о том, что в детском саду №91 в Омске четырехлетнего мальчика заставляли мыть унитазы и запирали одного в спальной комнате».
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