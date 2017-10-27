У россиянки отбирают сына и грозят навсегда отправить к отцу в Германию

Двухлетний малыш стал объектом крупного скандала. Судьба мальчика по имени Себастьян сейчас решается на международном уровне. Его мать Юлия сбежала из Германии не в силах терпеть издевательств агрессивного немца. Однако суды — как в России, так и в Германии — решили, что ребенок должен остаться с отцом.

Ирина Гросс рассказала о ситуации вокруг ее двухлетнего внука. Шесть лет назад ее дочь Юлия после окончания института уехала работать в Германию. Там она и познакомилась с отцом своего ребенка. Ирина Ивановна рассказывает, что отношения гражданских супругов разладились еще до рождения Себастьяна. Из-за постоянных скандалов и угроз молодой маме пришлось вернуться к родителям в Калининград.



Ирина Гросс: «Бил посуду, бил по животу, толкал животом на острые предметы, отбирал телефон, отключал Интернет».



Многочисленные обращения Юлии в немецкие органы правопорядка с просьбой защитить ее и грудного ребенка от агрессивного мужа остались без внимания. Чиновники верили не ей, а гражданину своей страны.



Между тем стоило женщине уехать в Россию, как ее гражданский муж решил забрать ребенка себе и подал иск. Санкт-Петербургский районный суд постановил: мальчика необходимо вернуть в Германию. Юлию такое решение шокировало. Мать двухлетнего сына, ставшего объектом международного спора, не общается с прессой и вынуждена скрываться. Она боится, что ее ребенка похитят.



В пользу отца-иностранца — Гаагская конвенция о похищениях детей, которую наша страна подписала шесть лет назад. По этому документу получается, что россиянка украла собственного ребенка. Теперь женщине грозит уголовное преследование.



Ситуацией заинтересовалась детский омбудсмен в Калининградской области. По ее словам, судебное решение не поддается здравому смыслу. Мать и сын — граждане России, а отец никогда с ребенком не жил. Но главное, разлука с матерью — тяжелая травма для двухлетнего малыша.



Татьяна Батурина, уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области: «Она его грудью кормит, ребенок на смешанном питании, куда, кому его отдавать? Мама с ним с первого дня жизни, и надо понимать, какой ущерб психике и здоровью ребенка мы нанесем, оторвав его сейчас от нее. Я написала это в обращении к судье».



Отец Себастьяна сейчас в Германии ждет, когда судебные приставы вернут ему сына. А родственники Юлии обещают, что не будут препятствовать общению отца с ребенком и откажутся от любых финансовых обязательств с его стороны, только бы мальчика оставили с матерью.



Это не первый случай в судебной практике России, когда на основании Гаагской конвенции детей возвращают отцам-иностранцам. Тем не менее надежда есть. Калининградка подала апелляцию на решение районного суда. Она будет рассмотрена в Санкт-Петербурге 21 ноября. Мать Себастьяна говорит, что ни при каких обстоятельствах своего ребенка не отдаст и будет бороться за него до конца.