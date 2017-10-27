На фиолетовой ветке столичного метро поезда движутся с увеличенными интервалами

В утренний час пик пятницы, 27 октября, на станциях южного участка
Таганско-Краснопресненской линии столичного метро скопилось большое число пассажиров.
По данным на 9:00, поезда на фиолетовой ветке движутся с увеличенными интервалами. По информации «Интерфакса», задержка составляет 7–8 минут.
Основная загрузка отмечается, в частности, на станциях «Кузьминки», «Текстильщики», «Рязанский проспект». На платформах скопилось большое число пассажиров и наблюдается напряженная ситуация с посадкой в поезда.
Пассажиров по громкой связи информируют о том, что поезда в сторону центра движутся с увеличенными интервалами. Задержки в движении поездов отмечаются и в центре на фиолетовой ветке. В столичном метрополитене пока официально не прокомментировали ситуацию.
Основная загрузка отмечается, в частности, на станциях «Кузьминки», «Текстильщики», «Рязанский проспект». На платформах скопилось большое число пассажиров и наблюдается напряженная ситуация с посадкой в поезда.
Пассажиров по громкой связи информируют о том, что поезда в сторону центра движутся с увеличенными интервалами. Задержки в движении поездов отмечаются и в центре на фиолетовой ветке. В столичном метрополитене пока официально не прокомментировали ситуацию.
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