Моряки США спасли дрейфовавших пять месяцев в океане девушек

Две девушки, пять месяцев дрейфовавшие на яхте в Тихом океане, спасены моряками ВМС США. Американские гражданки, не видевшие сушу почти полгода, выжили благодаря годовому запасу еды на борту.

Американки Дженнифер Аппель и Таша Фуйаба вышли на судне еще весной из Гонолулу в сторону острова Таити. 30 мая двигатель сломался во время шторма. Дальше девушки планировали пойти под парусом, но вместо этого дрейфовали долгие недели. Яхта ежедневно безуспешно подавала сигнал бедствия. Только 24 октября тайваньский рыболовный траулер обнаружил американок и к ним направился плавучий док флота США.



Особенно обрадовались морякам две собаки на борту яхты. По словам отважных мореплавательниц, их спасли опреснители воды и годовой запас еды: овсянка, рис и макароны.