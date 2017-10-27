Как дольше жить: существуют ли действенные способы борьбы со старостью

В любую эпоху находились люди, которые утверждали, что можно победить старость. Сейчас на повестке дня биохакинг, о котором говорит буквально весь мир. Что это — панацея или утопия? Насколько люди XXI века в реальности близки к бессмертию?

Бизнесмен Сергей Фаге вырос в семье ученых-математиков, поэтому уверен: обрести бессмертие ему поможет наука. Статья Фаге под названием «Мне 32, и я потратил 200 тысяч долларов на биохакинг» взорвала ученое сообщество по обе стороны океана.



Сергей Фаге, бизнесмен, биохакер: «Биохакинг — это идея того, что мы — это роботы, работающие по законам физики, и что нас можно улучшить всячески. И нужно».



Фаге — долларовый миллионер. Живет в Калифорнии, работает в Кремниевой долине. Программу «взлома» собственного тела ему разработали именитые врачи. В день он принимает несколько десятков биодобавок и лекарств. Каждые несколько дней Фаге сдает анализы. В программе «вечной жизни» также — здоровый сон, медитация, беседы с психологом и спорт.



В деле биохакинга Фаге не первопроходец. Американскому футурулогу Рэю Курцвейлу в 35 врачи напророчили скорый диабет. С таким прогнозом молодой ученый не смирился и решил себя «перепрограммировать». Сейчас Курцвейлю 69, и, по его словам, у него вообще нет проблем со здоровьем.



Сегодня большинство ученых едины во мнении: старость — это не неизбежность, это болезнь. И от нее должно быть лекарство. Над его поиском уже не первый год бьются биоинженеры по всему миру. Они уверены: если в генах записано, что нужно родиться, повзрослеть, а затем начать стареть, то в эту программу можно вмешаться, замедлить ее или даже отменить.



Сегодня на борьбе с возрастом помешаны многие миллионеры. Так Олег Дерипаска спонсировал работу академика Владимира Скулачева: его эликсир молодости, известный как ионы Скулачева, уже продлил жизнь лабораторным животным. А бывший партнер скандального предпринимателя Евгения Чичваркина Тимур Артемьев даже основал Институт биологии старения, который тратит на научные разработки миллионы долларов.



Подробности — в видеоматериале.