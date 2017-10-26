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    Вынесших из дома в Барвихе драгоценности на 50 миллионов поймали в Подмосковье

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    Вынесших из дома в Барвихе драгоценности на 50 миллионов поймали в Подмосковье

    Вынесших из дома в Барвихе драгоценности на 50 миллионов поймали в Подмосковье

    Подмосковные полицейские задержали грабителей, которые в августе унесли из дома в Барвихе ювелирные изделия и часы на сумму более 50 миллионов рублей.

    Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, «в августе злоумышленники в поселке Барвиха Одинцовского района из частного домовладения открыто похитили ювелирные изделия и часы». Отмечается, что общая сумма ущерба составила более 50 миллионов рублей.

    По словам представителя ведомства, оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых, уроженцев соседних стран. При личном досмотре у них нашли наркотики — спайс массой более 1 грамма.

    Таким образом, фигуранты дела о грабеже также попали под статью о хранении наркотиков. По данным полиции, их арестовали.

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