Вынесших из дома в Барвихе драгоценности на 50 миллионов поймали в Подмосковье

Подмосковные полицейские задержали грабителей, которые в августе унесли из дома в Барвихе ювелирные изделия и часы на сумму более 50 миллионов рублей.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, «в августе злоумышленники в поселке Барвиха Одинцовского района из частного домовладения открыто похитили ювелирные изделия и часы». Отмечается, что общая сумма ущерба составила более 50 миллионов рублей.
По словам представителя ведомства, оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых, уроженцев соседних стран. При личном досмотре у них нашли наркотики — спайс массой более 1 грамма.
Таким образом, фигуранты дела о грабеже также попали под статью о хранении наркотиков. По данным полиции, их арестовали.
По словам представителя ведомства, оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых, уроженцев соседних стран. При личном досмотре у них нашли наркотики — спайс массой более 1 грамма.
Таким образом, фигуранты дела о грабеже также попали под статью о хранении наркотиков. По данным полиции, их арестовали.
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