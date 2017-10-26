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    Дома жителей поселка в Татарстане превратились в пороховые бочки. газ, ЖКХ, скандалы, Татарстан. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДома жителей поселка в Татарстане превратились в пороховые бочки

    Дома жителей поселка в Татарстане превратились в пороховые бочки

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    Дома жителей поселка в Татарстане превратились в пороховые бочки

    Дома жителей поселка в Татарстане превратились в пороховые бочки

    Дома жителей поселка в Татарстане превратились в пороховые бочки

      В Татарстане жители поселка Уруссу с тревогой ожидают наступления холодов. Ситуация с отоплением там зашла в тупик. Местная ГРЭС с безнадежно устаревшим оборудованием обанкротилась полгода назад. Строить новую котельную местные власти сочли невыгодным.

      Чиновники настойчиво предлагают уруссинцам индивидуальное отопление — установку в квартирах газовых котлов. Но проблема в том, что это превращает дома в пороховые бочки. А чтобы несогласные были сговорчивее, им начали отключать газ. Доведенные до отчаяния жители обратились в прокуратуру.

      Они оказались словно в газовой камере, жалуются люди. Центральная вентиляция в старых домах не справляется. Продукты горения затягивает обратно в форточки и в подъезд. Из-за аврала нормы не соблюдаются, утверждают жители. Стояки тянут прямо через лоджии, где-то газовые трубы оказались укутанными в утеплитель.

      Районные власти говорят: индивидуальные котлы утвердили на общедомовых собраниях, но переход получился болезненным, потому что чересчур грамотные жильцы мешают отапливаться остальным.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.

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