В Англии испытали автомобиль с потенциальной скоростью 1600 км/ч

Первые публичные испытания нового сверхзвукового автомобиля прошли в Англии. Пока что на низких скоростях — всего 300 км/ч.

660 автомобили

Великобритания

Через пару лет машину под названием Bloodhound хотят разогнать до умопомрачительных 1600 км/ч — это на треть превышает скорость звука.



Пока что звуковой барьер пробила только одна машина: это было 20 лет назад в пустыне Аризоны, ее пилотировал британский военный летчик Энди Грин. И, кстати, сегодня за рулем был он же.