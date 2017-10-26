Невский. Проверка на прочность
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Невский. Проверка на прочность
    В Англии испытали автомобиль с потенциальной скоростью 1600 км/ч. автомобили, Великобритания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Англии испытали автомобиль с потенциальной скоростью 1600 км/ч

    В Англии испытали автомобиль с потенциальной скоростью 1600 км/ч

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    В Англии испытали автомобиль с потенциальной скоростью 1600 км/ч

    В Англии испытали автомобиль с потенциальной скоростью 1600 км/ч

    В Англии испытали автомобиль с потенциальной скоростью 1600 км/ч

      Первые публичные испытания нового сверхзвукового автомобиля прошли в Англии. Пока что на низких скоростях — всего 300 км/ч.

      Через пару лет машину под названием Bloodhound хотят разогнать до умопомрачительных 1600 км/ч — это на треть превышает скорость звука.

      Пока что звуковой барьер пробила только одна машина: это было 20 лет назад в пустыне Аризоны, ее пилотировал британский военный летчик Энди Грин. И, кстати, сегодня за рулем был он же.

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