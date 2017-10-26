Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей

    Автомобиль врезался в остановку в Новосибирске: один человек погиб

    комментировать
    • Фото: berdsk-online.ru
    Автомобиль врезался в остановку в Новосибирске: один человек погиб

    Автомобиль врезался в остановку в Новосибирске: один человек погиб

    Автомобиль врезался в остановку в Новосибирске: один человек погиб
  • Фото: berdsk-online.ru

    • Авария случилась на Бердском шоссе в Новосибирске. Автомобиль въехал в остановку, где в тот момент находились люди.

    Полиция проводит проверку после аварии на остановке в Новосибирске. ДТП произошло около 19:50 (15:50 по Москве).

    Мужчина, находившийся за рулем Honda Integra, ехал по Бердскому шоссе со стороны Нижней Ельцовки по направлению к Академгородку. Не справившись с управлением, автомобилист сбил пешеходов на остановке общественного транспорта «Клиника Мешалкина». По предварительным данным, один из них погиб, второй в тяжелом состоянии был госпитализирован, передает ТАСС.

    Прибывшие на место сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. По словам водителя Honda Integra, он врезался в остановку, потому что пытался избежать столкновения с другой машиной, выезжавшей на шоссе с парковочного места.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru