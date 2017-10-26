Автомобиль врезался в остановку в Новосибирске: один человек погиб

Авария случилась на Бердском шоссе в Новосибирске. Автомобиль въехал в остановку, где в тот момент находились люди.
Полиция проводит проверку после аварии на остановке в Новосибирске. ДТП произошло около 19:50 (15:50 по Москве).
Мужчина, находившийся за рулем Honda Integra, ехал по Бердскому шоссе со стороны Нижней Ельцовки по направлению к Академгородку. Не справившись с управлением, автомобилист сбил пешеходов на остановке общественного транспорта «Клиника Мешалкина». По предварительным данным, один из них погиб, второй в тяжелом состоянии был госпитализирован, передает ТАСС.
Прибывшие на место сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. По словам водителя Honda Integra, он врезался в остановку, потому что пытался избежать столкновения с другой машиной, выезжавшей на шоссе с парковочного места.
Мужчина, находившийся за рулем Honda Integra, ехал по Бердскому шоссе со стороны Нижней Ельцовки по направлению к Академгородку. Не справившись с управлением, автомобилист сбил пешеходов на остановке общественного транспорта «Клиника Мешалкина». По предварительным данным, один из них погиб, второй в тяжелом состоянии был госпитализирован, передает ТАСС.
Прибывшие на место сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. По словам водителя Honda Integra, он врезался в остановку, потому что пытался избежать столкновения с другой машиной, выезжавшей на шоссе с парковочного места.
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