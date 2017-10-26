Юного хоккеиста из Петербурга наградят за геройский поступок при теракте в метро

Нападающий молодежной команды «Динамо Санкт-Петербург» Владимир Михайлаки отправится за наградой в Совет федерации. Молодой человек никому не рассказывал, что 3 апреля после страшного теракта в подземке он помогал выводить людей на улицу. Известно об этом стало недавно и совсем случайно.

Владимир Михайлаки — один из самых молодых в команде, ему даже на лед запрещено выходить без специальной маски. Два месяца назад выпускнику одной из школ Калининского района исполнилось 17 лет, из которых больше половины отданы хоккею. В апреле этого года по зеленой ветке метро он ехал на тренировку. Услышал сообщение о заминировании станции «Площадь Восстания» и взрыве на «Технологическом институте» и пересел на другую линию.



Владимир Михайлаки, игрок МХК «Динамо Санкт-Петербург»: «Там было много дыма. Я перестал что-либо понимать, потому что не представлял, что в нашем городе может такое произойти. Но понял, что людям, находившимся внутри поезда, необходима хоть какая-та помощь».



Свою помощь он оценил как-то скромно, сказал лишь, что помог всего нескольким пострадавшим, а дальше покинул станцию, чтобы не мешать профессионалам. Он даже не мог в первые часы осознать, что произошло.



Владимир Михайлаки, игрок МХК «Динамо Санкт-Петербург»: «Честно говоря, то, что произошло, я понял вечером, когда приехал домой и посмотрел новости. Попытался всё забыть, потому что вспоминать о теракте было неприятно».



Сегодня Владимиру Михайлаки вновь напомнили события тех дней. Но эти воспоминания уже с приятным оттенком. 17-летнему герою пришло официальное приглашение в Москву, в Совет федерации, на встречу с председателем верхней палаты Валентиной Матвиенко. Она уже несколько лет патронирует программу «Дети-герои». В столицу со всей страны приезжают те, кто в подростковом возрасте уже совершил мужественный поступок.



В самом хоккейном клубе о геройском поступке своего игрока узнали лишь несколько дней назад. Удивились. На церемонию вручения приглашения в Москву пришла вся команда. Дело даже не в том, что хоккей — коллективный вид спорта. Такие моменты гораздо важнее множества патриотических мероприятий.



Сергей Черкас, генеральный директор ХК «Динамо Санкт-Петербург»: «Он очень умный нападающий. Мы в этом году подписали с ним контракт, потому что он проявил себя достаточно хорошо. Те действия, которые он совершает на льду, очень грамотные».



Подробнее — в сюжете корреспондента НТВ Александра Щербы.